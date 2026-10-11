Větrné elektrárny obyvatelé Bystré nad Jizerou v referendu odmítli

Hlasování je platné a pro zastupitelstvo závazné, zapojilo se do něj 84,68 procenta z 111 oprávněných osob. Referendum se uskutečnilo souběžně s komunálními volbami.
Lidé odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby obec Bystrá nad Jizerou v rámci své samostatné působnosti nepodporovala umístění výstavby ani provozu větrných elektráren na katastrálním území obce Bystrá nad Jizerou, a aby zastupitelstvo obce nerozhodlo o pořízení ani o vydání změny územního plánu, která by takové umístění výstavby nebo provozu umožnila? „Většina hlasujících se vyslovila pro to, aby obec záměr nepodporovala," uvedl Marcel Ladka ze Svazu moderní energetiky.
Podle záměru, který firma zveřejnila v Informačním systému EIA, plánuje NOHO Energy u Bystré výstavbu až tří větrných elektráren, přičemž celkový maximální instalovaný výkon záměru dosahuje až 22 megawattů (MW). Maximální výška náboje elektrárny je až 166 metrů, záměr počítá s průměrem rotoru elektrárny do 175 metrů a lopatkami dlouhými až 88 metrů. Park by mohl ročně dodat do sítě zhruba 50 GWh elektřiny, což by pokrylo spotřebu až 20.000 domácností.
Bystrá podepsala s investorem v listopadu 2023 dohodu o společném záměru, k projektu tehdy obec uspořádala anketu, zapojilo se do ní 55 lidí, pro bylo 44 z nich. Pro malou obec se 120 obyvateli a třímilionovým rozpočtem může být elektrárna vítaným zdrojem příjmů. Obec měla dostat za každou elektrárnu 800.000 Kč ročně a bonus v ceně elektřiny měli dostávat i místní. Při kolaudaci by navíc obec dostala za každou elektrárnu 1,2 milionu korun.
„Výsledek hlasování v Bystré nad Jizerou bereme na vědomí. Je to pro nás zpráva, že přínosy větrných elektráren, jako jsou především levnější energie pro domácnosti a finanční příjmy pro obec, musíme ještě lépe komunikovat. V obci platí plánovací smlouva a další postup budeme řešit s novým zastupitelstvem. Názor se od minulé ankety změnil, navíc podle veřejných zdrojů se do obce krátce před konáním voleb přihlásil velký počet nových obyvatel," reagoval na výsledek technologický ředitel NOHO Energy Ondřej Ludvík.