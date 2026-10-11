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Větrné elektrárny obyvatelé Bystré nad Jizerou v referendu odmítli

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Dennívýzva
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Větrné elektrárny obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku odmítli. V hlasování se proti plánům společnosti NOHO energie vyslovilo 50 hlasujících, 43 záměr podpořilo.
Větrné elektrárny obyvatelé Bystré nad Jizerou v referendu odmítli

Větrné elektrárny obyvatelé Bystré nad Jizerou v referendu odmítli

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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