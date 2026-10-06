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Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly Katalánsko

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Očekávání meteorologů se bohužel naplňují. Vysoké teploty zaznamenané letos v létě přinesly extrémní ohřátí Středozemního moře, ze kterého se nyní vypařuje nadměrné množství vlhkosti. A ta se následně projevuje vydatnými srážkami, které v regionu způsobují povodně.
Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly Katalánsko

Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly Katalánsko

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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