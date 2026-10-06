Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly Katalánsko

Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly KatalánskoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velká jihoevropská metropole se bojí povodní, ty před pár dny zasáhly KatalánskoZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 06.10.2026 17:29
Důsledky letošních vysokých letních teplot a hlavně dlouhodobého sucha jsou různé a některé vlastně teprve...
Dny jsou si teď velmi podobné, na slunce bohaté, přes den teplé a na déšť už si nejspíš ani nevzpomínáme....
Sněžka ve čtvrtek ráno zažila velmi drsné podmínky. Na vrcholu nejvyšší české hory naměřili meteorologové...
Babí léto může nabídnout počasí, které během jediného dne připomene dvě různá roční období. Ráno se v...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
- Katalánsko o víkendu smetly bleskové povodně, nyní se jich bojí velká evropská metropole
- Prudké ochlazení zimu nepřinese. Meteoroložka nastínila další vývoj podzimu
- „Spící obr“ už nespí klidně. Na severu planety se rozbíhá nebezpečný koloběh
- Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. V Evropě bude zima, jaká tu nebyla více než 100 let