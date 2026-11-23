Sejděte večer do sklepa a položte dlaň na trubku, která vede od kotle k radiátorům. Často hřeje skoro jako topení v obýváku a sklep je díky ní příjemně vlažný. Za tohle teplo ale platíte stejně jako za to v pokojích, a přitom ho tam dole nikdo nepotřebuje.
Kam mizí teplo z kotle
Odborníci na vytápění a energetičtí poradci proto doporučují obalit izolací holé rozvody topení a teplé vody v nevytápěném sklepě nebo kotelně. Teplo z nich ohřívá prostor, kde ho nikdo nevyužije. Do obytných místností se ho dostane méně a kotel musí topit déle.
Ztráty rostou s teplotou vody v trubkách, s chladem kolem nich a s délkou holých úseků. Rada se proto týká hlavně rodinných domů s delšími rozvody v chladném sklepě. V bytě s ústředním topením se úspora na vlastním vyúčtování přímo projevit nemusí.
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Ve vytápěném pokoji je izolace trubek méně důležitá, protože teplo z nich místnost dohřívá. Česká vyhláška ho při návrhu radiátorů počítá jako tepelný zisk, pokud má voda v trubkách aspoň 60 °C.
Kolik se dá ušetřit
Německá poradenská společnost co2online uvádí modelovou hodnotu pro rodinný dům z let 1980–1990: metr holé trubky v nevytápěném prostoru ztratí asi 265 kWh tepla za rok. Podle našeho modelového výpočtu tak 18 metrů holých trubek ve sklepě přijde ročně asi o 4 770 kWh a izolace silná zhruba jako průměr trubky z toho ušetří asi 3 300 kWh.
Odhadovaná úspora celkové energie na vytápění je zhruba 5–10 %. Horní hranice platí pro domy s dlouhými holými rozvody v chladném sklepě nebo kotelně. Výsledek závisí na délce a stavu trubek a počítá se i s izolací ventilů. Materiál je levný, a když ho nasadíte sami, úspora se často vrátí do jedné topné sezony.
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Na trubky se běžně používají tři materiály a každý se hodí jinam:
Materiál Kam se hodí Vlastnosti pěnový polyetylen rovné úseky nejlevnější a nejsnazší na montáž, nesnáší vysoké teploty kaučuk oblouky a ohyby dobře se ohýbá minerální vlna místa s vysokou teplotou nehořlavá, snese vysoké teploty
Izolační vrstva má být aspoň tak silná jako průměr trubky, raději silnější. Na obalu bývá průměr trubky i tloušťka stěny izolace, proto si je při nákupu nespleťte.
Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu Izolace na trubky má být aspoň tak silná, jako je průměr samotné trubky. Ilustrační foto. Zdroj: Fabian Kleiser / Unsplash.
Český výpočet pro sklepní rozvod ukázal, že izolace silná 9 mm snížila ztráty trubek asi o 71 % a izolace silná 20 mm asi o 82 %. Tato procenta se týkají jen samotných trubek, celkový účet za topení pak podle odhadů klesne řádově o 5 až 10 %.
Jak na to svépomocí
Než vyrazíte do obchodu, nakreslete si ve sklepě jednoduchý náčrt: kudy trubky vedou, kolik metrů měří a jak jsou silné. Poznamenejte si i místa, kde trubka vede těsně u zdi, protože tam se silná izolace nemusí vejít.
Pracujte jen na vypnutém a úplně vychladlém potrubí, protože horká trubka popálí ruku a pěnovou izolaci zdeformuje. Do instalace nijak nezasahujte, spoje ani trubky neotevírejte. Podélně rozříznutý návlek nasaďte na trubku, další kus k němu těsně přirazte a spoje i řez uzavřete páskou nebo lepidlem, které doporučuje výrobce.
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Víc pozornosti vyžadují ohyby a armatury. Na ohyby a odbočky použijte tvarovky, nebo do návleku nařízněte zářezy. Kolem ventilu i čerpadla nechte izolaci tak, abyste kohoutem dál snadno otočili a technik se k čerpadlu dostal bez řezání. Proto se na ně hodí tvarové skořepiny, které jdou sundat a zase nasadit. Snímatelnou izolaci armatur předepisuje i vyhláška 193/2007 Sb. pro nově zřizované vnitřní rozvody tepla, které musí být izolované, pokud nemají vytápět okolní prostor.
Na co si dát pozor
Až topení znovu naběhne, projeďte izolaci rukou. Kde ucítíte teplo, je škvíra nebo nezakrytý kus trubky, typicky v ohybu nebo u ventilu. Návlek musí k trubce pevně doléhat. Látkové obaly ani jutu nepoužívejte, protože nasáknou vodou a neizolují.
Škvíru v izolaci po zapnutí topení prozradí teplé místo u ohybu nebo ventilu. Ilustrační foto. Zdroj: Immo Wegmann / Unsplash.
Pokud jsou trubky obalené starou izolací, která je poškozená, vláknitá nebo neznámého složení, nerozřezávejte ji ani ji sami neodstraňujte. Nejdřív ji nechte posoudit odborníkem. Topenáře nebo servisního technika zavolejte i tehdy, když si u ventilu nebo čerpadla nejste jistí.
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Zdroje: https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/sanierung-modernisierung/heizungsrohre-isolieren-anleitung/, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/heizung-optimieren-und-heizkosten-sparen-so-gehts-30096, https://www.verbraucherzentrale.de/node/71992, https://www.tzb-info.cz/476-jak-levne-vytapet-iii-izolace-potrubnich-rozvodu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-193, https://www.finanztip.de/heizen-sanieren/heizungsrohre-isolieren/, https://www.haustechnikdialog.de/News/31646/Energiesparen-leicht-gemacht, https://greenox-group.de/rohrleitungsdaemmung/, https://www.ebay.de/blog/haus-garten/heizungsrohre-isolieren, https://kb.pl/aktualnosci/ogrzewanie/izolacja-rur-w-piwnicy-a-straty-ciepla/, https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2022/FS_Massnahmen_50_bis_2.500_Euro.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-izolovat-rozvody-vody-25021.html, https://www.vattenfall.de/infowelt-energie/nachhaltig-heizen/heizungsrohre-isolieren, https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/sanierung-modernisierung/rohrisolierung-kosten-ersparnis-und-material/