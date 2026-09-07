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Moře u Itálie má i v září až 30 °C, na podzim kvůli tomu hrozí nebezpečí

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I když hlavní sezona je u konce, moře v jihoevropských zemích je stále teplé jako kafe. Teploty moře jsou až o 4 °C nad normálem, což sice je ideální pro pohodové koupání, ale lidé v regionu mají velký důvod k obavám, co přinesou další týdny.
Moře u Itálie má i v září až 30 °C, na podzim kvůli tomu hrozí nebezpečí

Moře u Itálie má i v září až 30 °C, na podzim kvůli tomu hrozí nebezpečí

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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