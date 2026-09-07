Moře u Itálie má i v září až 30 °C, na podzim kvůli tomu hrozí nebezpečí

Září sice tradičně nabízí ve středomořských destinacích stále ještě příjemné teploty vody na koupání, jenže letošní situace je zcela extrémní. Na některých místech dosahuje teplota vody i na začátku září hodnot okolo 30 °C, což je o 3 až 4 stupně víc než obvykle. Týká se to hlavně střední části Středozemního moře, tedy oblasti kolem Itálie. V průběhu září se moře sice už začne ochlazovat, ale na koupání bude příjemné minimálně do konce září, možná i na začátku října. Na našem webu naleznete aktuální teploty v oblíbených destinacích.
Takhle vypadá teplotní mapa moře okolo Itálie k 4. září 2026:
obr. 1 - teplota moře kolem Itálie dne 4. září 2026
Netýká se to úplně celého Středomoří, například na východě kolem Řecka, Kypru či Turecka jsou teploty blízko normálu. Nicméně oblast s extrémně vysokými teplotami představuje zhruba polovinu Středozemního moře. Následující mapa ukazuje teplotní odchylku od normálu, pouze několik míst označených modrou barvou má teploty vody podnormální:
obr. 2 - odchylka teploty moře od normálu k 4. září 2026
To, co vypadá jako vcelku příjemná idylka prodlouženého léta, umožňující delší koupací sezonu, však sobě skrývá potenciálně veliké nebezpečí. Z teplého moře se totiž odpařuje mnohem více vody do atmosféry. A jakmile přijde podzimní ochlazení a s tím i deště, bude vzduch nad jižní Evropou mnohem nasáklejší vodou než obvykle. Co to přinese? Deště, které na podzim na jihu Evropy tradičně přichází, mohou být výraznější silnější. Dá se očekávat, že se oblast nevyhneme přívalovým srážkám a bohužel i povodním.
Modelová předpověď množství srážek na říjen 2026 vypadá v tomto směru opravdu hrozivě:
obr. 3 - očekávaná odchylka srážek od normálu pro říjen 2026. Modely pro jižní Evropu předpovídají mimořádně intenzivní deště.
Jak je vidět z mapy výše, hodně ohrožené vydatnými dešti budou na podzim oblasti Itálie a Balkánu, tedy přesně ty, kde se nyní nachází mimořádně teplá voda. Ostatně právě na základě teplé vody model s takto vysokými srážkami počítá. Riziko extrémních srážek ve Středomoří se netýká jen října, hrozí prakticky po celý podzim - od konce září až do konce roku. Toto období je v regionu tradičně deštivé a letos to může být zkrátka o dost horší.
Nabízí se otázka, zda se riziko silných podzimních dešťů týká i nás ve střední Evropě. Obecně vzato, Středozemní moře naše počasí obvykle neovlivňuje, protože k nám přichází počasí obvykle od západu, tedy z Atlantiku. Ale pozor, čas od času nastane situace, kdy nám přijde nějaká vodou nasáklá tlaková níže od jihu, která pochází právě ze Středomoří. Jde o výjimečné události, a právě tyto případy v minulosti způsobily ty největší povodně v Česku. Pokud by taková situace na podzim nastala, mohly by srážky u nás být také extrémně vysoké.
Protože scénář počítající s výraznou tlakovou níží ze Středomoří během podzimu je spíše méně pravděpodobný, tak modely pro střední Evropu počítají srážkově normální podzim. Je to ostatně vidět i na výše vložené mapce, která na našem území naznačuje i lehce podprůměrné úhrny srážek. Tedy pravděpodobnější je pokračování sucha, než příchod vydatných dešťů.
Kdo se ale na podzim chystá do Itálie nebo na Balkán, ale i do dalších Středomořských destinací, určitě by na deštník neměl zapomenout a s variantou propršených dní letos obzvlášť počítat...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz