Počasí se zbláznilo. Během jednoho týdne Kalifornie zažila vodní tornáda i sněhové bouře
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Počasí se zbláznilo. Během jednoho týdne Kalifornie zažila vodní tornáda i sněhové bouřeZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 21.11.2026 15:00
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