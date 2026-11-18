Sváteční 17. listopad z větší části propršel, což však v letošním suchém roce musíme vnímat i jako svým způsobem vysvobození. Nejvíc pršelo na Šumavě, kde v nejvýše položených partiích za poslední tři dny místy pozorovatelny zaznamenaly až 70 mm srážek - např. stanice Prášily nebo na Kvildě. Kromě Šumavy pršelo hodně i v Orlických horách a obecně v západních i východních Čechách. I v nižších polohách spadlo místy přes 20 mm srážek za 24 hodin, jak ukazuje přiložená mapa:
obr. - úhrny srážek v Česku za 24 hodin dne 17. listopadu 2026
Pršelo tedy úplně všude a další srážky ještě přijdou ve zbytku týdne. Nedá se říci, že by srážky spadlé v těchto dnech byly nějak extrémně vysoké, ale díky tomu, že přichází v chladném a vlhkém listopadu, tak jsou velice účinné. V létě by se rychle vypařily a zbytek by vypila žíznivá vegetace. Teď už je vegetace v útlumu a vodu z půdy moc nečerpá, výpar je v důsledku nízkých teplot a téměř žádného slunečního svitu také minimální. Většina deště se proto vsákne do půdy, což je výborná zpráva.
Půdní sucho definitivně skončilo, objem vody v půdě je už zcela normální. Další indikátor sucha, tedy stavy průtoků ve vodních tocích, se díky dešti dostávají také už na běžné úrovně. A poslední z ukazatelů, tedy stavy podzemních vod, ten reaguje vždy s určitým zpožděním. Zatím tak prameny a vrty ukazují podnormální stavy vody, ale současné srážky by se do nich měly už v příštích dnech pozitivně promítnout. I když u těch hlubokých vrtů to zatím nebude žádný zázrak.
Poslední vzpomínkou na letošní suchý rok jsou vyprázdněné přehrady. Na všech vodních nádržích s výjimkou jedné se už začal otáčet trend a hladina zamířila vzhůru. Ale deficit vody je ve velkých přehradách tak velký, že jejich doplnění bude vyžadovat další srážky. Tedy přesněji, ty menší nádrže by se měly dočkat brzy normálních stavů vody. Zato naplnění největších rezervoárů např. vltavské kaskády se stane nejspíš otázkou celé nadcházející zimy a není vůbec jisté, zda se to do jara zcela podaří. A právě zde se nachází ta jediná přehrada, která se zatím plnit vodou nebude.
Je to přehrada Orlík. Ta totiž funguje v rámci Vltavské kaskády v symbióze s nádrží Slapy. A nyní bude muset "přebytečnou" vodu posílat dál do nádrže Slapy, která se teď bude jako první naplňovat. Teprve až budou Slapy na běžném zimním stavu, pak teprve dojde i k napouštění Orlíku. To nejspíš nastane až někdy po Novém roce... samozřejmě v závislosti na dalším objemu spadlých srážek. Nyní se jeví další týdny jako poměrně vlhké. Přesto bychom považovali za zcela reálné, že k úplnému naplnění Orlíku do jara spíše nedojde. Pomoci k opaku by mohla pokračující úsporná opatřená,
Každopádně ve vztahu např. k příštímu létu současný déšť samozřejmě nic moc neřeší. O tom rozhodne teprve zima a hlavně by to chtělo dostatek sněhu. A ten aby byl pokud možno hlavně v únoru. Právě sníh ležící v krajině v zimě, který následně svým jarním táním uvolňuje postupně vodu do půdy a podzemních vod, je klíčem k dostatku vody v řekách a hlubších vrstvách půdy během následného jara a hlavně i léta. Takže zatím nám déšť ukončil sucho letošní, ale to je zatím vše. Nyní musíme fandit pořádně zasněžené zimě...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz