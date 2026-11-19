Modely upřesnily, kam v noci na sobotu přijde sněžení a kde ráno hrozí náledí
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Modely upřesnily, kam v noci na sobotu přijde sněžení a kde ráno hrozí náledíZdroj: 123rf
Článek byl publikován 19.11.2026 23:23
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