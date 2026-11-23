Bez hole se dnes neobejde, a přesto dál hraje v divadle i před kamerou. Rudolf Hrušínský mladší v říjnu oslavil osmdesátiny a s herectvím se loučit nechce. S hraním až do smrti počítal už před deseti lety, protože měl nízký důchod. Jeho penzi mohlo zkrátit pravidlo, které se dlouho týkalo mnoha umělců.
Hraje dál, jen v menším rozsahu
Hrušínský, syn legendárního Rudolfa Hrušínského, je od ledna 2025 v angažmá Divadla Bez zábradlí. Na podzim 2026 tam dál hrál ve francouzské komedii Blbec na večeři.
Rudolf Hrušínský mladší hraje i po osmdesátce v Divadle Bez zábradlí. Ilustrační foto. Zdroj: Stefano Stacchini / Unsplash.
V seriálu Ulice na TV Nova hraje od roku 2005 domovníka Vlastimila Peška. V rozhovoru pro ČTK z října 2026 řekl, že ho pořád natáčí, jen v rozsahu úměrném věku. Nové role už podle médií nepřijímá.
Přečtěte si také: Konec poplatků za ČT a rozhlas se odkládá: Češi budou platit ještě nejméně 7 měsíců, možná i celý rok 2027
Zdraví mu práci neusnadňuje. V posledních letech prodělal rakovinu plic, nádor na ledvině a opakované zápaly plic. Před osmdesátinami mu lékaři zjistili sarkoidózu, zánětlivé onemocnění neznámé příčiny. Podle hercovy partnerky mu léčba způsobuje otoky a chůze je pro něj velmi obtížná.
S hraním do smrti počítal už před deseti lety
Na práci až do konce života se Hrušínský připravoval už v únoru 2016, kdy mu bylo 69 let. „[…] patrně budu muset hrát až do smrti, protože mám důchod necelých deset tisíc korun,“ řekl tehdy týdeníku Sedmička a jeho slova citoval deník Aha! Důvod viděl v tom, že herci u nás berou méně než v USA a v západní Evropě.
Necelých 10 000 Kč bylo v roce 2016 nejméně o 2 600 Kč pod průměrným starobním důchodem mužů. Dnešní částku herec nezveřejnil a penze se od té doby každý rok valorizovaly. Pro srovnání uvádíme průměry ČSSZ za starobní důchody vyplácené bez souběhu s vdovskou nebo vdoveckou penzí.
Přečtěte si také: Češi se zlobí kvůli cenám na vánočních trzích: Základní langoš v Brně stojí až 165 Kč, s obložením skoro jako oběd
Období Všichni důchodci Muži březen 2016 11 400 Kč 12 602 Kč září 2026 21 814 Kč 23 089 Kč Co rozhoduje o výši penze
ČSSZ při výpočtu sleduje, jak dlouho byl člověk pojištěný a kolik vydělával v rozhodném období. To začíná rokem po dovršení 18 let, nejdříve však rokem 1986, a končí rokem před přiznáním důchodu. Počítají se jen příjmy, ze kterých se platilo důchodové pojištění. Honorář bez odvedeného pojistného se v penzi neprojeví, i kdyby šlo o hlavní roli v oblíbeném filmu.
Výdělky z let před rokem 1986 výši důchodu zpravidla neovlivní. Kdo má od roku 1986 méně než pět let s výdělky, tomu se rozhodné období protáhne i před tento rok. Odpracovaná doba pojištění z té doby se ale započítává do nároku i do výše penze. Pozdější mezery se zaplňují těžko, protože dobrovolné pojištění jde bez udání důvodu doplatit zpětně jen omezeně a na staré roky nestačí.
Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu Umělci měli do roku 2008 výjimku
Od roku 1996 do konce roku 2008 platilo podle zákona č. 155/1995 Sb. pro umělce a tvůrce pracující na autorskoprávním základě zvláštní pravidlo. Jejich tvorba se brala jako samostatná výdělečná činnost jen tehdy, když ji vykonávali soustavně a sami to prohlásili. Kdo prohlášení neudělal, nemusel z honorářů platit důchodové pojištění. Od 1. ledna 2009 zákon tuto podmínku zrušil a na pravidelnosti tvorby už nezáleží.
Tvorba na autorskoprávním základě je od té doby samostatnou výdělečnou činností vždy, s výjimkou drobných honorářů zdaněných srážkovou daní. Pojistné se z ní povinně platí, když jde o hlavní činnost. Při zaměstnání nebo přiznaném starobním důchodu ho tvůrce platí, jen když roční příjem z tvorby dosáhne aspoň zákonné rozhodné částky.
Některé články toto pravidlo uvádějí jako možné vysvětlení nízkých penzí umělců. Jestli zkrátilo i důchod Rudolfa Hrušínského, nikdo nedoložil.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro manžele. Od 1. ledna 2027 si jeden z nich může tímhle krokem zvednout důchod o více než 2 000 Kč Jak to řeší Německo
V Německu podle stavu z roku 2021 platili samostatně výdělečně činní umělci a novináři jen polovinu pojistného. Zbytek doplácel fond sociálního pojištění umělců spolu se spolkovou vládou. V Česku obdobný systém není.
Zkontrolujte si své roky včas
Mezery v evidenci si může ověřit každý a vyplatí se to udělat dlouho před odchodem do důchodu. Přehled dob pojištění najdete od 1. ledna 2026 už jen online na ePortálu ČSSZ, a to ve službě Moje konto nebo v Informativní důchodové aplikaci. Zasílání informativního osobního listu na žádost bylo zrušeno.
Chybějící roky v evidenci ČSSZ je lepší dohledat a doložit dlouho před odchodem do důchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash.
Když v něm chybějí roky, kdy jste pracovali, můžete je poslat elektronicky přes Moje konto. Poradí vám i kterákoli okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Rozhovor s hercem i podrobná pravidla ČSSZ najdete ve zdrojích pod článkem.
Přečtěte si také: Češi netuší, jaký důchod je čeká. Tahle aplikace jim to ukáže za 5 minut a mnohé nemile překvapí
Zdroje: https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/116532/hvezda-ulice-hrusinsky-ml-69-vime-kolik-ma-duchod.html, https://www.vlasta.cz/celebrity/rudolf-hrusinsky-herec-ulice-serial-nizky-duchod-konicky-zdravi/, https://www.tiscali.cz/herec-rudolf-hrusinsky-promluvil-o-svem-duchodu-priznal-ze-bude-muset-pracovat-az-do-smrti-797767, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2882461, https://www.blesk.cz/clanek/849489, https://www.blesk.cz/clanek/841090, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/633838-smutne-priznani-hvezdy-ulice-hrusinskemu-nasli-rakovinu-plic-a-ledvin, https://www.finance.cz/clanky/202328-co-noveho-ceka-osvc-v-roce-2009/, https://www.idu.cz/dokumenty/status-umelce/status-umelce_hana-felklova.pdf, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/definice-a-druhy-svc, https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/bPrumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf, https://www.cssz.gov.cz/-/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-1-starobni-duchody-cast-i, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/starobni-duchod-aneb-na-co-se-lide-casto-ptaji, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.kinobox.cz/osobnosti/23004-rudolf-hrusinsky-ml, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.cssz.gov.cz/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni, https://www.tiscali.cz/patrne-budu-muset-hrat-az-do-smrti-rekl-rudolf-hrusinsky-jeho-duchod-nedosahoval-ani-deseti-tisic-korun-801226