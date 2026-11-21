V kalendáři nám ještě bude chvíli svítit listopad, ovšem počasí se rozhodlo, že už je čas na zimní ráz. Což je trochu překvapivé, po letošním horkém létu plném čtyřicítek s teplotně podprůměrným počasím ani moc nepočítáme. Ale máme ho tu. Studený vzduch k nám pronikl v noci z pátka na sobotu za studenou frontou. A na konci listopadu už platí pravidlo, že když do střední Evropy nateče studený vzduch, jen tak něco ho hlavně z nižších poloh nevyžene.
Teploty tak v příštích dnech půjdou dál dolů. Od neděle již denní maxima ani v nížinách nebudou překračovat 5 °C, v dalších dnech budou spíše jen těsně nad nulou. V pondělí by nad námi měla být vzduchová hmota asi o 10 stupňů chladnější, než je dlouhodobý průměr pro tuto část roku. Takže zatímco přes den očekáváme přibližně nanejvýš 3 °C nad nulou, tak v noci klesnou minima hlouběji pod bod mrazu. Průměrné denní teploty budou tedy už pod nulou, což je stav odpovídající zhruba lednovému normálu!
Mapa teplotní odchylky od normálu pro poslední listopadový týden ukazuje, jak studené počasí zachvátilo větší část Evropy:
obr. 1 - předpovídaná odchylka teplot od normálu v Evropě v týdnu od 23. do 29. listopadu
A co sníh? Tam to zatím je takové skromnější - na horách napadl spíše zatím jen poprašek, s výjimkou hřebene Krkonoš, kde leží až 30 cm. Tam totiž docela pěkně sněžilo v pátek, když zbytek území i hor zaznamenával jen déšť. Ostatní české hory hlásí maximálně nízké jednotky centimetrů, které napadly v noci na sobotu. Nižší polohy zatím nic. V dalších dnech sice bude vcelku mrazivo, ale srážky moc nečekáme. Snad pár přeháněk se rýsuje na pondělí. Spíše trochu na horách, jen výjimečně v nížinách. Žádnou sněhovou pokrývku, co by stála za řeč, nyní neočekáváme...
Uvidíme, co druhá polovina příštího týdne. Nízké teploty tedy téměř jistě přetrvají, protože i když k nám začne proudit o něco teplejší vzduch, tak se současně vytvoří teplotní inverze a v nížinách zimní teploty vydrží. To je přesně to, co jsme zmiňovali na začátku článku - že když v tomto období zima přijde, těžko se jí odchází. Naše dlouhodobá předpověď tedy nyní počítá s tím, že bude do konce měsíce chladno, po nocích mrazivo. A dost možná se studené počasí přenese i do začátku prosince, jak to naznačují dlouhodobější modely. Obecně se zatím jeví, že začátek zimy bude poměrně studený.
Pokud jde o srážky, tam se modely na druhou půlku příštího týdne poněkud rozchází. Docela solidní pravděpodobnost příchod srážek se ukazuje na čtvrtek 26. listopadu, ale ještě to bude upřesněno. Jestli vůbec přijdou a případně, od jakých výše by byly sněhové. Na hory by to mělo být sněžení skoro jistě, v nížinách je to s otazníkem. Máme se každopádně na co těšit a i důvod teď víc sledovat naše předpovědi počasí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz