Ústecké nebe plné letadel

Pozvánce, která kolem mě proběhla na facebooku, nešlo odolat. Začala jsem systematicky včas zpracovávat manžela, že bychom si mohli udělat výlet. Sledovala jsem s napětím předpovědi počasí a v sobotu jsme vyrazili. Skutečnost byla mnohem lepší než nalinkovala předpověď. Po nočním dešti se vyklubal krásný letní den se sluníčkem a bílými obláčky, honícími se po obloze. Ideální kombinace pro piloty i diváky. Stejný nápad s námi měly další troufám si říci tisíce lidí a k letištní ploše na okraji města se sunul dlouhatánský had natěšených diváků v autech.
Pověsila jsem si foťák na krk a v tu ránu jsem byla ztracená. Manžela jsem nepostrádala a věděla jsem, že se zabaví po svém. Letecká show už byla v plném proudu a nevěděla jsem, co dřív. Fotit letadla na stojánce nebo se soustředit na nebe? Brala jsem to tedy hlava nehlava, a že jich tam bylo! Netuším, proč jsem letadly tak fascinovaná, ale cítila jsem se na letišti jako v sedmém nebi. Foťák jsem málem zavařila a z množství fotek, které jsem nacvakala, jsem navařila směsku, kterou si dovoluji vám předložit k pozření. Doufám, že vám bude chutnat stejně jako mně. Svým způsobem se mi líbily všechny produkce, ale přece jen bych ráda vyzdvihla některé z nich.
BEMOBOX - šest Zlínů společně na obloze v krásných formacích, vrcholem bylo trefování letících oranžových balónků.
Krásné letadlo Highlander, do něho bych si ráda i sedla vedle pilota a proletěla se nad krajinou.Zato k akrobatickému šampiónovi Martinu Šonkovi bych nepřisedla ani omylem. To bych asi nepřežila. Mnohem raději jsem si jeho neuvěřitelnou akrobacii stylem nahoru dolů s řadou výkrutů mezi tím vychutnala ze země. A považte, tento sympaťák za letu z kokpitu ještě sám svoje vystoupení s grácií komentoval ...
Nepřisedla bych ani k dalšímu úžasnému leteckému akrobatovi Janu Sobotkovi do jeho historického krásně červeného SU-29.
Nejvzácnějším létajícím exponátem, který budil pozornost už svou velikostí oproti ostatním letadlům, určeným pro jiné účely, byl jediný letuschopný Avro Anson Mk I na světě z 2. světové války. Byla jsem u toho, když se začaly roztáčet jeho vrtule a motory začaly bručet svou píseň a věřte mi, že to byl zážitek!
Letecký den v Ústí nad Labem patří k mým top zážitkům z letošního roku a stále jsem ho plná.
Obdivuji všechny nadšence kolem létání a přeji jim všem do budoucna šťastné vzlety i přistání.
Tak na shledanou, zase za rok ...🛩️