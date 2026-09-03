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Maják Svörtuloft: Oranžový strážce černých lávových útesů na konci světa

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Místo, kde se zastavila láva, můžeme pojmenovat tento nehostinný kousek světa. Na poloostrově Snæfellsnes na západě Islandu se nachází maják Svörtuloft a kilometry dlouhé černé útesy. Místo je oblíbené pro své působivé skály, domorodé papuchalky a krásný vodopád Bjarnarfoss.
Maják Svörtuloft: Oranžový strážce černých lávových útesů na konci světa

Maják Svörtuloft: Oranžový strážce černých lávových útesů na konci světa

Zdroj: Bjorn.thorvaldsson.is / Creative commons, CC-BY-SA
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