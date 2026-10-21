Vánoční zázrak v Jablonci: Objevte lesk 9 000 skleněných ozdob

Muzeum se sbírání, prezentaci, odbornému zpracovávání a popularizaci skleněných vánočních ozdob věnuje od roku 2008, kdy získalo darem vzorkovnu společnosti Jablonex Group. Cílevědomou akviziční činností se kolekce rozrostla o historické i současné výrobky a aktuálně jde s více než 25 tisíci jednotlivými kusy o největší veřejnou sbírku tohoto sortimentu na světě.
V roce 2022 v muzeu otevřeli stálou expozici Svět zázraků, jejíž nápaditou scénografii vytvořil designér Jakub Berdych Karpelis.
„Názvem i prostorem na ni přímo navazuje výstava Svět fantazie, kterou otevíráme také náš první návštěvnický depozitář,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Architektonické řešení je tentokrát dílem jabloneckého studia Atelier 4.
Zatímco v původní expozici jsou exponáty prezentovány v příběhových celcích, depozitář nabídne závratné množství barevných a dekoračních variant, včetně typologie.
Vystaveny jsou i ozdoby z foukaných perlí a ze skleněných perliček, které vznikaly na Jablonecku na konci 20. let 20. století, historické německé foukané ozdoby i časová osa představující jejich typický design od 30. let 20. století. Repliky exponátů pro muzeum vyrobilo výrobní družstvo ze Dvora Králové nad Labem, přímý pokračovatel firmy založené v roce 1931.
„Za pozornost určitě stojí též kočár pro princeznu, který podle historické předlohy zhotovil z foukaných perlí Rautis z Poniklé, dnes jediný výrobce tohoto typu ozdob na světě,“ řekla kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková.
Kočár, před 1958 Železnobrodské sklo, Poniklá Rekonstrukce RAUTIS, Poniklá, 2026 Foukané skleněné perle Sbírka SMSB, foto Aleš Kosina
Výroba vánočních ozdob z dutých perlí a následně i těch foukaných se stala v roce 2020 a 2023 součástí nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
„Naše muzeum se na přípravě druhé nominace podílelo, a je dnes národním garantem opatření pro jejich zachování. Proto jsme v letech 2023 a 2026 uspořádali mezinárodní sympozia, která propojila nové designéry s výrobci. Výsledky jejich spolupráce vystavujeme v expozici Svět zázraků,“ uvedla Valečková.
K výstavě vznikla též výpravná odborná publikace v českém a anglickém jazyce. Obsahuje i kapitoly věnující se genezi současných Vánoc i jejich symbolů, včetně Santa Clause.
„Hlavním tématem jsou ale samozřejmě skleněné vánoční ozdoby a jejich příběhy v hlavních výrobních a spotřebních destinacích, včetně podrobně zpracovaného vývoje českých ozdob od počátků po současnost. Nové poznatky vycházejí z náročného studia četných archivních, publikovaných či digitalizovaných zdrojů,“ uvedl její autor a hlavní kurátor muzea Petr Nový. Výstava a publikace vznikly v rámci institucionální podpory vědy a výzkumu poskytované Ministerstvem kultury ČR.
Slavnostní otevření návštěvnického depozitáře s výstavou Svět fantazie se uskuteční už ve čtvrtek 22. října a je součástí celostátního projektu Týden sklářů, který Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou koordinuje.