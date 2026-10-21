Nová éra ikonické stavby: Technikův pavilon v Liberci ožívá jako infocentrum

Areál bývalých Libereckých výstavních trhů má novou dominantu. Stal se jí moderní nízkoenergetický objekt, který je replikou původního dřevěného pavilonu, který vznikl podle návrhu architekta Svatopluka Technika roku 1946. Tehdy vznikl v rámci výstavy Budujeme osvobozené kraje a na dlouhá léta nastartoval úspěšnou éru tohoto místa.
Po letech chátrání a předchozích nevhodných zásazích, kdy budova sloužila například jako diskotéka či hospoda, však byla konstrukce v havarijním stavu.
„Původní objekt byl ve stavu před zbouráním. Ta dřevěná konstrukce byla kompletně zasažena dřevomorkou, takže nešla zachránit,“ uvádí náměstek primátora Liberce Jiří Janďourek. Původně přitom město počítalo s tím, že se podaří zachránit alespoň suterén, statik ale nakonec rozhodl, že ani to nelze.
Nová dřevostavba zachovává atypický oválný tvar původního objektu, ale technicky odpovídá nejnovějším trendům.
„Ten dům za mě plně obstojí se soudobou architekturou, kterou vidíme v Evropě nebo ve světě. Je technologicky plně vybaven od solárních panelů až přes vzduchotechniku, takže za mě splňuje všechny náležitosti soudobé architektury,“ doplňuje Janďourek. Dotace 28 milionů korun
Výstavba nové nízkoenergetické dřevostavby odstartovala v dubnu 2025, protáhla se však oproti původním předpokladům o čtvrt roku a taky se prodražila. Důvodem byly úpravy projektové dokumentace i nepředvídané komplikace v podloží, kde masivní kořeny vedle stojícího stromu prorostly základy a dřevinu nebylo možné zachránit.
Končící náměstkyně primátora Liberce Šárka Prachařová připomíná, že obnovu ikonického objektu podpořil stát.
„Čerpali jsme na stavbu dotaci necelých 28 milionů korun přes Ministerstvo pro místní rozvoj z opatření ITI a podmínkou bylo, že zde vznikne informační centrum, které má posilovat cestovní ruch v této mezi turisty velmi oblíbené lokalitě,“ vysvětluje Prachařová. Celková částka se kvůli komplikacím vyšplhala z původních 41 na 48 milionů korun. Nové služby pro turisty v srdci Zlatého kříže
Budova v sousedství Severočeského muzea, Oblastní galerie Lázně, Technického muzea a botanické i zoologické zahrady bude sloužit jako pobočka Městského informačního centra. Vedoucí oddělení cestovního ruchu na libereckém magistrátu Zuzana Kotrmanová předpokládá, že sloužit by infocentrum mohlo začít v průběhu listopadu.
Nová pobočka nabídne v přízemí objektu provoz od středy do neděle od 9 do 17 hodin.
„Hlavní pobočka infocentra má otevřeno o víkendu do 12:00 a my bychom byli rádi, aby lidi skutečně dostali ty služby i po té dvanácté hodině,“ zdůvodňuje Kotrmanová prodlouženou otevírací dobu.
První patro budovy pak bude sloužit k živému komunitnímu a kulturnímu životu.
„Prostor v prvním patře bychom chtěli nechat jak pro různé workshopy, školení průvodců, tak pro různé přednášky a krátkodobé výstavy regionálního charakteru. Rádi bychom zapojili mladé lidi i studenty Technické univerzity,“ dodává Kotrmanová.
V novém objektu pak vznikly i veřejné toalety, které mají sloužit návštěvníkům Masarykovy třídy či rodičům, kteří se svými dětmi navštěvují sousední dětské hřiště.