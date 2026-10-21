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Nová éra ikonické stavby: Technikův pavilon v Liberci ožívá jako infocentrum

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V Liberci byla slavnostně otevřena replika Technikova pavilonu z roku 1946. Bývalý výstavištní objekt známý i pod názvem Casino nahradila moderní nízkoenergetická replika, která se stane zázemím pro nové městské infocentrum, kulturní akce, přednášky, výstavy a nabídne i veřejné toalety.
Nová éra ikonické stavby: Technikův pavilon v Liberci ožívá jako infocentrum

Nová éra ikonické stavby: Technikův pavilon v Liberci ožívá jako infocentrum

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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