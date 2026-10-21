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Do Jablonce míří fanoušci Brightonu, na stadion půjdou neorganizovaně

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Na jabloneckou střelnici míří aktuálně jeden z nejlepších anglických klubů z Brightonu. Ten je třetí v Premier League, pro domácí tak půjde o těžkou zkoušku. Na sever Čech navíc dorazí stovky anglických fanoušků, na což se připravuje i policie.
Do Jablonce míří fanoušci Brightonu, na stadion půjdou neorganizovaně

Do Jablonce míří fanoušci Brightonu, na stadion půjdou neorganizovaně

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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