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Pohlaďte si masožravku. V Liberci ukazují giganta bez ochranného skla

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Botanická zahrada Liberec láká na unikátní zážitek. V pavilonu D se zabydlela obří láčkovka Nepenthes truncata s pastmi dlouhými až 40 centimetrů. A neskrývá se za skleněnou vitrínou, uvidíte ji pěkně zblízka. Po zakořenění se jí budete moci dokonce šetrně dotknout.
Pohlaďte si masožravku. V Liberci ukazují giganta bez ochranného skla

Pohlaďte si masožravku. V Liberci ukazují giganta bez ochranného skla

Zdroj: Botanická zahrada Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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