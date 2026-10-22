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Hasiči v Dukovanech vyjíždějí z rekonstruované stanice. Cvičit mohou na nové lezecké stěně

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Hasiči v Dukovanech mají od letošního října vylepšenou stanici a také nové operační středisko. Jak uvedla mluvčí dukovanské jaderné elektrárny Jana Štefánková, rekonstrukce trvala více než dva roky.
Hasiči v Dukovanech vyjíždějí z rekonstruované stanice. Cvičit mohou na nové lezecké stěně

Hasiči v Dukovanech vyjíždějí z rekonstruované stanice. Cvičit mohou na nové lezecké stěně

Zdroj: Jaderná elektrárna Dukovany
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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