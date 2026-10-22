Ronaldo veřejně požadoval tvrdý trest za skandál na srazu. Tajně si ale u svazu řekl o polehčující okolnosti

6. října napsal Cristiano Ronaldo svým milionům sledujících, že jeho prohřešek má Portugalská fotbalová federace potrestat bez jakýchkoli polehčujících okolností. Dodal, že není obyčejný hráč, ale kapitán, a právě to má být okolnost přitěžující. O dva týdny později ležel na stole disciplinární rady FPF dokument, ve kterém jeho obhajoba žádala o zohlednění tří polehčujících okolností. Rada vyhověla. Z možného půlročního zákazu zbyl měsíc a z citelné sankce částka, kterou Ronaldo podle odhadu Forbesu vydělá zhruba za půl minuty. Trest tak formálně potvrzuje vinu. Prakticky ale nechává dveře do reprezentace otevřené právě ve chvíli, kdy je Portugalsko může znovu potřebovat.
Odchod z Kodaně
Večer 30. září 2026 měli portugalští reprezentanti trénovat na kodaňském stadionu Parken před zápasem Ligy národů s Dánskem. Kapitán na trénink nedorazil. Podle rozhodnutí disciplinární rady, ze kterého podrobně cituje deník A Bola, opustil sraz na vlastní žádost v autě, které mu zajistil pracovník výběru. Odpovědným lidem ze svazu ani z realizačního týmu to předem neoznámil.
Teprve poté telefonoval prezidentovi FPF Pedru Proençovi a řekl mu, že není v psychickém rozpoložení, aby na srazu pokračoval. Výpadek nebyl krátký. Ronaldo vynechal celý blok týmového programu:
- trénink a večeři 30. září,
- cestování, regeneraci, společná jídla a porady,
- zápas s Dánskem,
- odvetu s Norskem 4. října.
Kořeny sporu sahají k trenérovi Jorgemu Jesusovi. Podle Ronaldovy verze měli domluvený plán řízení zátěže, podle něhož neměl hrát ani proti Norsku, ani proti Dánsku. V den zápasu s Norskem mu ale Jesus oznámil, že může nastoupit na půl hodiny. Ronaldo se rozcvičoval, do hry nešel. Následovala schůzka, které se kromě trenéra účastnili Ronaldův poradce Tiago Craveiro a sportovní ředitel Al-Nassru Simão Coutinho. Vznikl na ní osmibodový text, podle kterého měl Jesus o kapitánovi mluvit na tiskové konferenci. Ronaldo tvrdí, že trenér tento soukromý závazek veřejně nedodržel.
Dvě verze jednoho kapitána
Instagramové prohlášení ze 6. října, které převzala řada médií včetně deníku The Irish Times, bylo napsáno jako gesto pokory. Ronaldo se v něm omluvil spoluhráčům i fanouškům, slíbil říct „celou pravdu“ a vyzval federaci, ať ho potrestá naplno.
Procesní obhajoba ale vyzněla jinak. Podle článku 44 disciplinárního řádu FPF žádala o zohlednění:
|Co Ronaldo řekl veřejně
|Co jeho obhajoba uplatnila v řízení
|Trest „nemá mít žádné polehčující okolnosti“
|Významné služby fotbalu
|Kapitánská páska je přitěžující faktor
|Ocenění za sportovní zásluhy
|Federace má rozhodnout bez ohledů
|Rozhodující příspěvek ke zjištění skutkového stavu
Jako doklad zásluh předložil kariérní životopis: reprezentační rekordy, klubové i národní trofeje, pět Zlatých míčů, čtyři Zlaté kopačky a portugalská státní vyznamenání. K tomu přidal přiznání.
Zdroje nedokládají, co Ronaldo zamýšlel, a slovo „lež“ by proto bylo příliš silné. Jeho veřejné prohlášení a procesní obhajoba si ale přímo odporují. Kdo četl jen Instagram, viděl kapitána, který si sype popel na hlavu. Kdo četl spis, viděl hráče, jenž ve standardním řízení využil všechno, co mu řád nabízí. Obojí je legitimní. Dohromady to však nedává smysl.
Z šesti měsíců jeden
Disciplinární rada 19. října jednomyslně konstatovala úmyslné porušení článku 160 odst. 1 disciplinárního řádu. Obvinění uznala za zcela oprávněné. Výchozí sazba pro profesionálního hráče přitom počítala se zákazem činnosti na jeden až šest měsíců a s pokutou, jejíž horní hranice byla násobně vyšší než výsledek.
Přiznání sazbu snížilo. Čistý disciplinární rejstřík a tři uznané polehčující okolnosti ji podle Tribuny/Expressa stáhly až na samé dno: 30 dní a 255 eur.
Rada přitom nebyla jen shovívavá. Negativně hodnotila i Ronaldův příspěvek, v němž sliboval „celou pravdu“. Podle ní tím muž s jeho celosvětovou proslulostí dál přiživil spekulace a zvědavost veřejnosti. V rozhodnutí tedy výtka zazněla, na výši trestu se ale prakticky nepromítla.
Jak symbolická pokuta je, ukazují čísla. Forbes odhaduje Ronaldovy příjmy v sezoně 2026/27 na 300 milionů dolarů, tedy přes šest miliard korun. Zhruba pět miliard z toho tvoří plat od Al-Nassru, zbytek reklama a podnikání. Při rovnoměrném rozpočítání na celý rok vychází asi 12 000 korun za minutu, i ve spánku. Pokutu za odchod z reprezentačního srazu tak pokryje přibližně půlminutový výdělek.
Carvalho dostal rok
V portugalském fotbale má podobný případ jasný precedens. V září 2011 opustil sraz před kvalifikačním zápasem na Euro 2012 proti Kypru obránce Ricardo Carvalho, tehdy hráč Realu Madrid a jedna z opor národního týmu. Federace ho podle tehdejší zprávy RTP na rok odstavila od reprezentace a připravila ho o prémie.
Paradox spočívá v tom, že i Carvalhovi FPF tehdy přiznala sportovní minulost jako polehčující okolnost. Snížila mu možný dvouletý trest na polovinu. Zásluhy se tedy zohlednily v obou případech. Carvalhovi ale přinesly rok mimo reprezentaci, Ronaldovi měsíc, z něhož většina proběhla v době, kdy Portugalsko stejně nehrálo.
Rozdíl lze vysvětlit dílem tím, že se Ronaldo přiznal a jeho rejstřík byl čistý. Dílem tím, že řád a jeho výklad se za patnáct let posunuly. Podle nás ale jde i o něco jiného: Carvalho byl důležitý hráč, Ronaldo je instituce. Disciplinární rada nemohla nevidět, že trestá muže, kterého si země spojuje s titulem z Eura 2016, a že šestiměsíční zákaz by v praxi znamenal konec reprezentační kariéry jednačtyřicetiletého útočníka.
Trest, který nic nezastaví
Nejpodstatnější je, co sankce reálně dělá. Do trestu se započítalo 19 dní předběžného zákazu činnosti, které Ronaldo odpykal ještě před rozhodnutím. Po 19. říjnu mu tak zbývalo jedenáct dní a zákaz měl doběhnout 30. října.
Na saúdský klub se zákaz nevztahuje. Ronaldo nastoupil za Al-Nassr hned den po oznámení trestu, 20. října proti Neomu, a zápas skončil výhrou 1:0. Na programu má další utkání: 23. října venku s Al-Faisaly a 26. října doma s Al-Waslem v asijské Lize mistrů.
Do reprezentace se může vrátit hned v příštím termínu. Podle oficiálního programu na webu UEFA.com hraje Portugalsko 14. listopadu doma s Dánskem a o tři dny později ve Walesu. V té době už bude trest dávno odpykaný. Jak upozornila Tribuna/Expresso, kapitán může být nominován na nejbližší zápasy výběru.
Rozhodne tedy Jesus. Po výhře nad Norskem nechal dveře k Ronaldovu návratu otevřené. Ronaldo sám v prohlášení napsal, že bude po odpykání trestu k dispozici, pokud bude zdravý a bude hrát za klub. Kapitánskou pásku mu sankce nebere. Zda může dál představovat autoritu týmu muž, který ze srazu odjel bez ohlášení, je otázka, kterou disciplinární řád nevyřeší.
Ani cesta k tisícovce gólů se nezdrží. Forbes mu v říjnu napočítal 981 kariérních branek, do kulatého čísla chybí devatenáct. Klubové zápasy pokračují bez přerušení a v reprezentaci přišel jen o dny, kdy Portugalsko žádný soutěžní zápas nehrálo.
Federace tak mohla říct, že kapitána potrestala, a kapitán mohl říct, že trest přijal. Až se v listopadu na lavičce rozhodne, kdo povede Portugalsko proti Dánsku, nebude výsledek kodaňského odchodu záviset na disciplinární radě, ale na tom, jestli si Jesus a Ronaldo dokážou podat ruku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner