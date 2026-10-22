Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace
Článek byl publikován 22.10.2026 13:52
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Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →