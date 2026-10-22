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Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace

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Mocné ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které nyní vede ministr Aleš Juchelka (ANO), má novou ředitelku odboru komunikace. Tomu nyní šéfuje Anna Vacková (foto), která sice nastoupila již na jaře letošního roku, před nedávnem jí měla uplynout zkušební lhůta. Pro Borovan.cz to uvedly zdroje z MPSV, Vacková má nový post rovněž na svém LinkedIn
Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace

Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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