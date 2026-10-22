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Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy sobě

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V Praze 1 se na koalici domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Podepsali koaliční smlouvu. Uvedla to dosavadní starostka městské části Terezie Radoměřská, která bude na postu pokračovat. Uskupení tak obešla vítěze voleb, Prahu 1 sobě.
Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy sobě

Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy sobě

Zdroj: Facebook Terezie Radoměřské
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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