Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy sobě

Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy soběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další vítěz voleb v opozici, v Praze 1 se na koalici dohodli bez Prahy soběZdroj: Facebook Terezie Radoměřské
Článek byl publikován 22.10.2026 13:36
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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