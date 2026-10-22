Červená budova v Olomouci už vzdělává zdravotníky. Komplex stál přes 600 milionů

Po třech letech výstavby a následném vybavení interiéru už slouží nová budova Univerzity Palackého studentům ze dvou fakult zaměřených na péči o zdraví lidí. Novostavba v Hněvotínské ulici přímo u areálu Fakultní nemocnice Olomouc vyšla na 640 milionů korun a ukrývá nejen přednáškové místnosti, ale i například cvičné nemocniční pokoje nebo kruhovou aulu pro 375 posluchačů. Rozsah budovy umožňuje navýšení kapacit studijních programů, po kterých je mezi středoškoláky a také v celé společnosti značná poptávka. Fakulty tak mohou umožnit studium většímu počtu mladých lidí, kteří se chtějí věnovat práci lékaře, dentisty či například zdravotní sestry.
„Můžeme investovat do technologií, do nových přístrojů nebo nemocnic, ale zdravotnictví je především o lidech. A vše začíná kvalitním vzděláváním. Moderní zázemí pro výuku je základem, aby se budoucí zdravotníci dostali k nejlepším postupům,“ komentoval na slavnostním otevření budovy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
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„Zdravotnictví musíme chápat jako výuku, vědecko-výzkumnou činnost a současně perfektní poskytování zdravotní péče. O to se snažíme, pevně věřím, že se nám daří budovat excelentní zdravotnické centrum nejen v rámci České republiky, ale v celém evropském prostoru. Logistika, propojení a naše přátelské vztahy s Fakultní nemocnicí Olomouc jsou opravdu nadstandardní,“ ocenil děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milan Kolář.
Potřeba větších a moderních prostor vyvstala po schválení národního programu na podporu navýšení kapacit v programu Všeobecné lékařství v roce 2019, díky kterému fakulta vzdělává více budoucích lékařek a lékařů, podle ministra došlo celorepublikově k navýšení počtu studentů medicíny o 30 procent. Podobný plán schválila minulá vláda také pro nelékařské zdravotnické obory a už od příštího akademického roku by se měl navýšit i počet přijatých studentů stomatologie.
Těm v nové červené budově slouží navýšené kapacity speciálních simulátorů, na kterých si mohou zkoušet jednotlivé výkony.
Moderní simulátory využívají také studenti všeobecného lékařství a i jejich kolegové z Fakulty zdravotnických věd. „Díky národnímu programu na podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků jsme mohli pořídit nejmodernější simulátory pro výuku všeobecných a dětských sester, porodních asistentek, radiologických asistentů a zdravotnických záchranářů, kterých do prvního ročníku nastupuje na 290. Mimo jiné jsme vybavili čtyři cvičné pokoje, které simulují reálný provoz nemocnice včetně intenzivní péče,“ přiblížil děkan FZV UP Jiří Vévoda.
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Na Lékařské fakultě UP v současnosti studuje na 2100 budoucích lékařek a lékařů, programy na Fakultě zdravotnických věd UP pak mají zhruba tisícovku studujících. První studenti v nové budově absolvovali výuku ve zkušebním provozu už letos v září. „Za podobou Červené budovy stojí brněnský Ateliér Velehradský, zhotovitelem stavby byla společnost GEMO. S výstavbou se začalo koncem léta 2023. Již tvar hrubé stavby poutal pozornost kolemjdoucích, to se umocnilo poté, co dělníci začali na vnější plášť instalovat stínicí systém sestávající ze tří tisíc trojúhelníků z červeného perforovaného plechu. Součástí stavby byla i úprava jejího nejbližšího okolí, kde mimo jiné vznikl relaxační prostor s posezením a posilovacími prvky,“ doplnil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.