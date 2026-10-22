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Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil

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Filozof a učenec Seneca patřil k jedněm z nejvlivnějších rétorů dějin Říma. Bohužel se však narodil v kruté době, a život pod vedením císaře Nerona se mu komplikoval každým dnem.
Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil

Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:30

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