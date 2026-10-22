Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil

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Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Filozof a učenec Seneca patřil k jedněm z nejvlivnějších rétorů dějin Říma. Bohužel se však narodil v kruté době, a život pod vedením císaře Nerona se mu komplikoval každým dnem.
Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatilZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 22.10.2026 13:30
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