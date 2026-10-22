Djokovič je mimo postupová místa na Turnaj mistrů a hraje o všechno. Alcaraz má po zranění obrovskou motivaci

Basilej Djokovič původně v plánu neměl. Do haly St. Jakobshalle se vrací poprvé od roku 2011, po patnácti letech, a nejede tam kvůli nostalgii. V pořadí Race to Turin, které rozhoduje o osmičce účastníků Turnaje mistrů, mu patří 11. místo s 2 840 body. Osmý Arthur Fils má 3 375 bodů, tedy o 535 víc. Hranice, na kterou se teď Djokovič skutečně dívá, je ale blíž. Jannik Sinner je sice kvalifikovaný, kvůli zranění kolena však má podle dostupných zdrojů chybět do konce roku, a tím se otevírá prostor i pro devátého hráče pořadí. Tím je Rafael Jódar s 3 159 body, Djokovič na něj ztrácí 319 bodů. Zatímco Srb ve Švýcarsku zachraňuje sezonu, Carlos Alcaraz ve Vídni dohání zápasy, o které ho připravilo zápěstí. Obyčejný týden kategorie ATP 500 před pařížským Masters se tak mění v jednu z nejdůležitějších zastávek podzimu.
Počty, které rozhodnou o Turíně
Matematika je pro Djokoviče neúprosná, ale ne beznadějná. Podle pravidel ATP pro rok 2026 dává turnaj ATP 500 vítězi 500 bodů, finalistovi 330, semifinalistovi 200 a čtvrtfinalistovi 100. Pařížský Masters 1000, po kterém se pořadí uzavírá, může přidat až dalších 1 000.
Spočítali jsme, co by jednotlivé výsledky v Basileji znamenaly, kdyby konkurence nepřidala ani bod:
|Výsledek v Basileji
|Zisk
|Body celkem
|Postavení vůči soupeřům
|čtvrtfinále
|+100
|2 940
|před De Minaurem (2 880), za Jódarem
|semifinále
|+200
|3 040
|stále 119 bodů za Jódarem
|finále
|+330
|3 170
|o 11 bodů před Jódarem
|titul
|+500
|3 340
|35 bodů za Filsem
Samotný titul by tedy na přímou osmičku ještě nestačil. Finále by ho ovšem za statického stavu vyneslo těsně nad dnešní deváté místo, tedy na pozici, která se kvůli Sinnerově absenci může ukázat jako rozhodující.
Jenže stav statický nebude. Fils i Jódar jsou v basilejském poli také, takže body se nesbírají vedle sebe, ale často přímo na úkor soupeře. Alex de Minaur, desátý s náskokem pouhých 40 bodů, hraje ve Vídni. Do počtů vstupují i Tommy Paul a Taylor Fritz. Žádné pevné číslo, které by Djokovičovi zaručilo Turín, proto neexistuje. Aktuální pořadí průběžně zveřejňuje oficiální web Nitto ATP Finals.
V sázce tu není konec kariéry, ale to, jestli jeho sezona skončí v Paříži, nebo se prodlouží do turínské Inalpi Areny, kde se Turnaj mistrů hraje od 15. do 22. listopadu. Bez výrazného zisku v Basileji zůstane Djokovič v Paříži odkázaný na výsledky ostatních a na případné odhlášky. A to je pozice, kterou tak úspěšný hráč nesnáší.
Basilej jako návrat do míst, kde vyhrával
Pořadatelé Swiss Indoors prezentují Djokovičův start jako korunu letošního ročníku a otevřeně píšou, že potřebuje cenné body pro Turín a přijíždí s velkými ambicemi. Turnaj se hraje od 24. října do 1. listopadu, hlavní soutěž dvouhry začíná v pondělí 26. října a finále je na programu v neděli 1. listopadu.
Na basilejském kurtu má Djokovič co připomínat. V roce 2009 tu vyhrál, o rok později došel do finále, ve kterém podlehl Rogeru Federerovi, a v roce 2011 skončil v semifinále. Podle serveru TennisWorldDE má v Basileji bilanci 12 výher ze 14 zápasů. Od té doby se z turnaje stalo Federerovo domácí panství a Djokovič se sem nevracel.
Pole, do kterého vstupuje, přitom patří k nejnabitějším v celé kategorii. Kromě Filse a Jódara jsou v něm Ben Shelton, Fritz, Alejandro Davidovich Fokina, Holger Rune, Alexandr Bublik, Casper Ruud nebo Hubert Hurkacz. Los a konkrétní soupeře zatím shrnout nelze, cesta k finále ale v každém případě povede přes několik hráčů, kteří sami bojují o body.
Djokovičovi je 39 let a jeho sezona byla nepravidelná. Po finále Australian Open odehrál jen omezený počet turnajů a řešil zdravotní i fyzické potíže. Začátkem října ale vyhrál v Pekingu, cestou porazil Alexandra Zvereva a ve finále vedl proti De Minaurovi, než Australan vzdal. Byl to jeho 102. titul v kariéře, první od Atén 2025, a podle TennisWorldDE jím prodloužil rekordní sérii na 21 sezon v řadě s alespoň jedním titulem ve dvouhře. Sám po Pekingu řekl, že je pro něj triumf důkazem, že stále umí hrát na nejvyšší úrovni. Teď z toho důkazu potřebuje udělat body.
Alcaraz a čtyři měsíce, které chce dohnat
Alcaraz do Vídně nejede kvůli tabulce. Účast v Turíně má jistou, v pořadí je třetí se 4 600 body za Zverevem a Sinnerem. Jeho problém je jinde: v chybějících zápasech.
Rok 2026 přitom rozjel ve velkém stylu. Vyhrál Australian Open, poskládal sérii 16 výher bez porážky a přidal titul v Dauhá. V dubnu se mu pak v Barceloně ozval zánět šlach v zápěstí. Pauza trvala od dubna až do US Open, tedy přes čtyři měsíce, a připravila ho mimo jiné o Roland Garros a Wimbledon. Po návratu vyhrál Tokio hned ve druhém turnaji. Sám ale přiznal, že během týdne nehrál na svém maximu a spíš hledal řešení těžkých situací. Vídeňští pořadatelé uvádějí jeho sezonní bilanci 33 výher a 5 porážek po třetím kole v Šanghaji.
Vídeňský start nakonec rozhodl kalendář. Podle pořadatelů se objevily zprávy, že exhibice Six Kings Slam v Saúdské Arábii bude odložena na konec prosince. Ředitel turnaje Herwig Straka okamžitě kontaktoval Alcarazův tým a Španěl dostal divokou kartu. První zápas má odehrát v úterý 27. října na centrálním kurtu Wiener Stadthalle.
Bývalý americký tenista John Isner podle serveru TennisWorldDE v podcastu Nothing Major uvedl, že Alcaraz má obrovskou motivaci. Po dlouhé pauze je fyzicky čerstvý a chce znovu ukázat, že je hráč, kterého musí ostatní porazit. Podle nás je to přesný popis jeho situace. Alcaraz na podzim nesbírá body pro přežití. Sbírá zápasy, sebedůvěru a respekt, který si jeho soupeři během léta odvykli projevovat.
Vídeň mu nabídne pořádný test. Pořadatel mluví o nejsilnějším poli od povýšení turnaje do kategorie ATP 500 a o šesti hráčích z první desítky. Startují Zverev, Daniil Medveděv, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, De Minaur nebo Paul.
Dva turnaje, dvě různé motivace
Oba turnaje se hrají ve stejných dnech a obě haly budou sledovat tíž diváci. Přitom každý z velkých hráčů jede s úplně jinou otázkou.
- Djokovič v Basileji potřebuje výsledek. Každé kolo navíc má přesnou bodovou cenu a porážka v úvodu by ho před Paříží poslala do role hráče, který čeká na zaváhání ostatních.
- Alcaraz ve Vídni potřebuje proces. Porážka by ho bodově nebolela, ale každý těžký zápas proti hráči z první desítky ho přibližuje k úrovni, se kterou začínal sezonu.
Celý závěr roku navíc ovlivňuje Sinnerova absence. Z rozložení sil vypadává jeden ze dvou dominantních hráčů posledních let. Pro Alcaraze to znamená šanci jet do Turína jako hlavní favorit. Pro Djokoviče to, že za osmičkou nemusí sledovat jen Filse, ale i Jódara a De Minaura. Dá se čekat, že právě souboj o deváté a desáté místo bude v Paříži sledovanější než leckterý zápas hvězd.
Kde sledovat a kdo z Čechů hraje
Českou stopu mají oba turnaje. V Basileji startuje Jiří Lehečka, ve Vídni Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Menšík je v Race to Turin čtrnáctý s 2 495 body. Stále tak patří do širšího okruhu kandidátů, na osmičku ale ztrácí výrazně a o Turín by musel v posledních dvou týdnech předvést zázrak.
Pro diváky má souběh turnajů praktickou výhodu. Podle programu Oneplay Sport na úterý 27. října běží vídeňský Erste Bank Open na stanici Premier Sport 1 a basilejský Swiss Indoors na Premier Sport 2, oba od 9:00 až do večerních bloků. Alcaraze a Djokoviče tak půjde sledovat paralelně. Přesné rozpisy dalších dní je dobré ověřit v aktuálním programu.
Vítěz Basileje bude znám v neděli 1. listopadu a o pár dní později se v Paříži uzavře poslední okno. Pokud Djokovič dojde do finále, pojede tam s nadějí. Pokud ne, bude mít v Paříži v rukou jen polovinu svého osudu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář