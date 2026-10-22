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Velkou Británii zasáhne první bouře nové sezóny. Bude mít silný dopad i na počasí u nás

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Poprvé od začátku podzimu na území Britských ostrovů míří bouře. Dostala jméno Austen a na části Britského území je vydaná výstraha před nebezpečnými projevy počasí. Vliv této bouře o víkendu pocítíme dokonce i my v Česku.
Velkou Británii zasáhne první bouře nové sezóny. Bude mít silný dopad i na počasí u nás

Velkou Británii zasáhne první bouře nové sezóny. Bude mít silný dopad i na počasí u nás

Zdroj: 123rf
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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