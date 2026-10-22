Velkou Británii zasáhne první bouře nové sezóny. Bude mít silný dopad i na počasí u nás

Velkou Británii čeká v pátek divoké počasí. V Atlantském oceánu se totiž právě vytváří mohutná tlaková níže, která postupně přeroste v mimotropickou bouři pojmenovanou jako Austen. Ta na Britské ostrovy přinese intenzivní srážky a ničivý vítr.
Jaké bude mít bouře Austen dopady?
Příchod bouře Austen na území Britských ostrovů se očekává v noci ze čtvrtka na pátek. Dráha bouře bude zhruba kopírovat jižní pobřeží Velké Británie. Britská meteorologická služba MetOffice vydala právě pro tuto oblast výstrahu, která se týká především zvýšené rychlosti větru. Nárazy větru zde podle modelů můžou dosáhnout rychlosti přes 150 km/hod. Zároveň varuje před možnými četnými škodami na majetku a infrastruktuře a pravděpodobnými výpadky proudu.
Obr. 1: Poloha bouře Austen na jižním pobřeží Velké Británie (zdroj: BBC)
Zajímavá situace bude v Lamanšském průlivu a Severním moři. Právě díky velmi silnému větru se zde budou vytvářet velké vlny, které můžou dosahovat výšky až 10 m a pobřežní oblasti mohou být silně zasaženy.
Jak bouře Austen ovlivní počasí v Česku?
Bouře Austen naštěstí nemíří přímo do střední Evropy, ale za Británií se bude stáčet směrem k severu. To ale neznamená, že by na počasí u nás neměla žádný dopad. Poté, co se dostane bouře Austen do Severního moře, tak se k ní přiblíží další tlaková níže přicházející od Islandu.
Během soboty pak splynou v jednu mohutnou tlakovou níži, která bude sedět nad Skotskem a ovlivní počasí prakticky v celé Evropě. Díky této tlakové níži se výrazně zintenzivní přísun chladného vzduchu ze severu a vytvoří mohutná studená fronta, která přinese silné srážky na celý evropský kontinent.
Obr. 2: Odhadovaný celkový úhrn srážek v neděli. Očekávaný směr pohybu fronty je od jihozápadu, což naznačují oblasti srážkového stínu za Šumavou a Jeseníky (zdroj: meteologix.com)
K nám by měla dorazit studená fronta v neděli a ta by měla z velké části propršet. Na většině území jsou zatím očekávány úhrny okolo 10 mm. Následující dny pak dojde ochlazení, kdy denní teploty nebudou přesahovat 10 °C.
Proč se bouře pojmenovávají?
Pojmenovávání bouří je důležitou součástí celého procesu jejich sledování a popisování. Meteorologové sami o sobě nutně nepotřebují bouřím dávat jména. Kde však jejich pojmenovávání dostává svůj význam, je při komunikaci s veřejností.
Když dáváme předmětům jména, většinou jim tím přikládáme větší význam. Není mnoho lidí, kteří by dali jméno své lednici, ale rozhodně více lidí dává jméno např. svému autu. A stejně to platí u bouří. Tlakových níží se během roku vytvoří desítky, ale zdaleka ne každá je doprovázená extrémními projevy počasí. Právě pro tyto případy se ty nejsilnější bouře pojmenovávají. Veřejnosti se tím dává najevo, že přicházející bouře je jedinečná a může mít zásadní dopady na lidské zdraví a majetek.
Použití křestních jmen je také záměrné, protože pomáhá veřejnosti se s nebezpečným jevem více ztotožnit a nebrat varování na lehkou váhu.
Proč zrovna Austen?
Pojmenovávání bouří se v jednotlivých oblastech světa liší. Dá se říci, že téměř každá státní meteorologická služba má svůj systém. V tomto případě se jedná o sdružený systém britské, irské a nizozemské meteorologické služby, jelikož zde bude mít bouře největší dopady.
Obecně platí, že bouře se pojmenovávají křestními jmény, a to v pořadí podle abecedy. První bouře sezóny tak vždy bude mít jméno začínající písmenem A.
Možná vás napadne, že je zvláštní, že by první bouře přišla až v říjnu. To je dané tím, že sezóna bouří se neshoduje s kalendářním rokem, ale začíná v září a končí na konci srpna. Je to z toho důvodu, že nejvíce bouří se v Atlantském oceánu vytváří přes zimu a naopak přes léto jsou spíše výjimečné. Takhle zvolená sezóna nám tak umožňuje logicky pozorovat nástup, vrchol a postupný útlum činnosti bouří.
Systém pojmenování bouří ve Velké Británii je specifický tím, že je do něj od roku 2015 zapojená veřejnost. Každý člověk se může zapojit a jednotlivým písmenům abecedy přiřadit křestní jméno. Britská, irská a nizozemská meteorologická společnost následně na základě návrhů na začátku sezóny sestaví oficiální seznam jmen.
Obr. 3: Seznam jmen britské, irské a nizozemské meteorologické služby pro bouře na sezónu 2026/27 (zdroj: MetOffice)
Proč Česko nemá svůj vlastní systém pojmenování bouří?
I v Česku jednou za čas zažíváme silné bouře s nebývale vydatnými srážkami, bleskovou aktivitou a silný vítr. Naposledy si určitě vzpomeneme na bouři Boris, která způsobila ničivé povodně na severní Moravě. Svůj systém však náš Český hydrometeorologický ústav nemá. To je dáno tím, že se takto silné bouře, aby měly dostatek vlhkosti, vytváří pouze nad mořskou hladinou. Aby se dostaly k nám, tak nutně musí prvně projít přes některý z pobřežních států. Právě proto bouřím dávají jména ty státy, které jsou lidově řečeno první na ráně a my jména pouze přejímáme.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz