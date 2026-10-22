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Vejce bez označení skončila v likvidaci. Prodejci z brněnské tržnice hrozí pokuta

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Neoznačená vejce bez doloženého původu nabízeli ve stánku v brněnské Husitské ulici. Veterinární inspektoři zjistili, že prodejce vejce nakupoval od jiného chovatele a dál je přeprodával, což pravidla pro prodej ze dvora neumožňují. Téměř 130 vajec proto znehodnotili a nařídili jejich likvidaci.
Vejce bez označení skončila v likvidaci. Prodejci z brněnské tržnice hrozí pokuta

Vejce bez označení skončila v likvidaci. Prodejci z brněnské tržnice hrozí pokuta

Zdroj: SVS
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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