Barcelona podala stížnost k UEFA po zápase v Paříži. Fanoušci PSG v choreu rozřezávali její znak motorovou pilou

Úterní večer 20. října, Parc des Princes, krátce před výkopem třetího kola ligové fáze Ligy mistrů. V jednom z pařížských kotlů se rozvinulo obří plátno. Maskovaná postava v červenomodrých barvách PSG na něm zarývá motorovou pilu do znaku FC Barcelona. Nad ní stojí nápis „Massacre à la parisienne“, tedy pařížský masakr. Pyrotechnika k tomu na tribuně simulovala jiskry odletující od řetězu pily. Domácí pak vyhráli 4:2 a předpověď z choreografie se vyplnila. Barcelona se ale neozvala kvůli výsledku. Ještě ten večer incident nahlásila delegátovi UEFA a druhý den poslala písemnou stížnost. Podle klubu obsah podněcoval k násilí a nenávisti ve sportu. Nejcitlivější je jiný detail: podle francouzského deníku L’Équipe neměl PSG s tifem žádný problém a předem ho odsouhlasil.
Leatherface v barvách PSG
Autorem choreografie je podle francouzského webu CulturePSG nejvlivnější pařížská skupina Collectif Ultras Paris. Motiv stojí na slovní hříčce, kterou francouzský fanoušek pochopí okamžitě. Kultovní horor Texaský masakr motorovou pilou se ve Francii jmenuje „Massacre à la tronçonneuse“. Ultras slovo pro motorovou pilu nahradili přívlastkem „pařížský“ a z filmové legendy udělali pozvánku na zápas.
Postava na plátně odpovídá Leatherfaceovi, maskovanému vrahovi ze slavného filmu. Některé weby psaly o Michaelu Myersovi z Halloweenu, popis z tribuny ale ukazuje spíš na Leatherface. Halloweenská nálada přesto sehrála roli: zápas se hrál jedenáct dní před svátkem a francouzské zdroje tifo popisují jako předhalloweenskou hororovou nadsázku.
V tribunové logice jde o klasickou provokaci: slibujeme vám jatka. Ultras po celé Evropě takhle soupeře „pohřbívají“, „věší“ nebo „posílají do pekla“ běžně. Rozdíl je v provedení. Tohle nebyl vtipný transparent, ale propracovaná vizuální scéna s krvavým nástrojem, symbolem soupeře v roli terče a světelnými efekty. A nestála na tribuně sama.
Barcelona to vzala přes delegáta
Podle deníku La Vanguardia požádala Barcelona bezpečnostní složky UEFA o odstranění transparentů „Puta Barça“, jakmile se objevily v hledišti. Podle rozhlasové stanice Cadena SER se některé z nich během zápasu skutečně podařilo sundat. Tifo s motorovou pilou už ale bylo nafocené a obletělo sociální sítě.
Ve středu přišla písemná stížnost. Barcelona v ní podle stanice Cadena SER označila obrazy za hluboce znepokojivé a nepřijatelné a do jednoho podání spojila choreografii i urážlivé nápisy. Obojí podle ní odporuje respektu a fair play a podněcuje k nenávisti a násilí ve sportu.
Hráči a trenér se k choreografii veřejně nevyjádřili. Hansi Flick po utkání řešil čistě fotbal. Uznal kvalitu PSG, mluvil o chybách svého týmu a připomněl, že tituly se v říjnu nevyhrávají. Raphinha dodal, že Barcelona i přes porážku ukázala, že s Paříží umí hrát vyrovnaně. Pro katalánský klub to byla první porážka sezony 2026/27 a konec dosud perfektního startu. Za PSG skórovali Doué, Lucas Hernández, Vitinha a Fabián Ruiz, za hosty Xavi Espart a Lamine Yamal.
Barcelona tedy oddělila hřiště od tribuny. Sportovní prohru přijala, symbolickou ne.
Když tifo schválí klub
Tady se příběh láme. Choreografie ultras bývají v Evropě šedou zónou: kluby je trpí, někdy financují, oficiálně se od nich ale distancují, když se něco pokazí. V tomto případě takový únik zřejmě chybí.
Podle deníku L’Équipe, který cituje La Vanguardia, PSG tifo za exces nepovažoval. CulturePSG s odkazem na tentýž deník píše, že ho klub před zápasem schválil. Italský web DerbyDerbyDerby, který rovněž vychází z L’Équipe, jde ještě dál: choreografii měl podle něj dokonce ohlásit stadionový rozhlas. Oficiální vyjádření PSG, které by schválení potvrdilo, zatím chybí.
Kontrast se nabízí sám. Podle stejného zdroje PSG o deset dní dřív, při ligovém zápase s Le Mans, nařídil odstranit transparent „Vos milices répriment, notre jeunesse résiste“ (Vaše milice potlačují, naše mládež vzdoruje), který komentoval sociální nepokoje ve Francii. Politické heslo tedy neprošlo, motorová pila nad znakem soupeře ano.
Oficiální vysvětlení klub nedal. Podle nás je logika zřejmá: politika je pro majitele z Kataru i pro francouzské úřady minové pole, kdežto hororová stylizace působila jako neškodné stadionové divadlo. Právě v tom je ale problém. Ve chvíli, kdy klub choreografii předem posoudí a pustí, přestává být spontánním folklorem kotle. Stává se součástí oficiální podívané Ligy mistrů. A hranice mezi halloweenskou nadsázkou a tolerovanou násilnou symbolikou se ztenčuje přesně tam, kde do hry vstupuje razítko domácího klubu.
Paragraf, sazebník a nejpravděpodobnější trest
UEFA má pro podobné situace přesnou oporu. Podle článku 16 jejího disciplinárního řádu odpovídá klub za chování svých fanoušků i tehdy, když mu nikdo neprokáže nedbalost. Odstavec 2 písm. e) jmenuje mezi zakázanými projevy sdělení, které je provokativní či urážlivé a nehodí se pro sportovní akci. Pro tento prohřešek má řád v příloze standardní sazbu:
|Provinění
|Standardní pokuta
|Sdělení nevhodné pro sportovní akci, první případ
|10 000 eur (zhruba 250 000 Kč)
|Totéž, opakovaně
|15 000 eur (zhruba 375 000 Kč)
Katalog trestů je ovšem mnohem širší: napomenutí, pokuty, omezení prodeje vstupenek, zápas bez diváků i částečné nebo úplné uzavření stadionu. Disciplinární orgán UEFA (CEDB) navíc může jednotlivé incidenty sečíst. Pokud k tifu přičte transparenty „Puta Barça“, skandování a bengálské ohně, které se podle televize Antena 3 objevily po prvním pařížském gólu, účet poroste.
PSG navíc u UEFA nezačíná s čistým štítem. Za chování fanoušků po finále Ligy mistrů 2025 s Interem dostal souhrnnou pokutu 148 000 eur, tedy zhruba 3,7 milionu Kč. Z toho 10 000 eur připadlo právě na sdělení nevhodné pro sportovní akci a znevážení UEFA. K tomu přibyl podmíněný zákaz prodeje vstupenek venkovním fanouškům.
Dá se čekat, že nejpravděpodobnějším výsledkem bude finanční pokuta, případně zvýšená kvůli souběhu incidentů. Uzavření sektoru by podle nás dávalo smysl jen tehdy, pokud UEFA vyhodnotí případ jako širší a opakované provinění. Termín rozhodnutí UEFA zatím neoznámila. Pokud řízení otevře, výsledek se objeví mezi disciplinárními rozhodnutími na jejím webu.
Slavia, Sparta, Bayern: s čím to srovnat
Z českého pohledu se nejvíc nabízí srovnání se Slavií. V lednu 2026 také hostila Barcelonu a také prohrála 2:4. UEFA ji podle rozhodnutí CEDB potrestala dvakrát po 20 000 eurech, celkem zhruba milionem korun, za blokování průchodů a pyrotechniku. K tomu přidala podmíněné uzavření části stadionu na jeden zápas. Trestala tedy bezpečnost, ne obsah.
Sparta zažila tvrdší linii. Za rasistické chování fanoušků musela uzavřít část stadionu nejméně pro 5 000 diváků. Diskriminace je pro UEFA nejvyšší kategorie a tam se uzavírání tribun stalo běžnou praxí.
Podobně dopadl Bayern v roce 2014. Za diskriminační chování fanoušků a nezákonný transparent proti Arsenalu dostal pokutu 10 000 eur a částečné uzavření stadionu, konkrétně sektoru 124.
Opačným pólem je samotný PSG. Na podzim 2024 jeho fanoušci proti Atléticu Madrid vyvěsili tifo „Free Palestine“ (Svobodu Palestině). Klub tvrdil, že o něm nevěděl, a UEFA řízení vůbec neotevřela, protože sdělení nevyhodnotila jako provokativní ani urážlivé.
Pařížská motorová pila stojí mezi těmito póly. Necílí na rasu ani na chráněnou skupinu, takže kvalifikace jako diskriminace je nepravděpodobná. Zároveň zobrazuje násilí proti konkrétnímu soupeři, doprovází ji vulgární transparenty a podle L’Équipe prošla klubovým schválením. Taková kombinace se z kolonky „neškodná provokace“ vyvléká jen obtížně.
Pro ultras byl úterní večer dokonalý. Předpověděli masakr a hřiště ho přineslo. Teď ale o pokračování nerozhodují oni, ani hráči, ani hororová nadsázka. Rozhodne úředník v Nyonu, který bude mít na stole fotografii pily zaryté do cizího znaku a otázku, kdo jí na stadionu dal zelenou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle