U letního kina v Orlové mohlo dojít k sexuálnímu útoku. Policie hledá svědky

U letního kina v Orlové mohlo dojít k sexuálnímu útoku. Policie hledá svědkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U letního kina v Orlové mohlo dojít k sexuálnímu útoku. Policie hledá svědkyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 22.10.2026 13:54
V Ostravě dnes podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného hnutí ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo do provozu Palačovskou spojku na rozhraní Zlínského, Olomouckého a...
Další měšťanský dům na Masarykově náměstí v Novém Jičíně prošel rekonstrukcí. Budova se dvěma provozovnami...
Policejní hlídka přistihla v Ostravě-Porubě dva sprejery přímo při činu. Jeden z nich tvrdil, že naopak zeď...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Korčův návrat do čela města stvrdily podpisy. Frýdek-Místek povede koalice bez ANO
- Je to oficiální. ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu
- Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy
- Další dům na novojičínském náměstí prošel opravou. Vyšla na téměř sedm milionů