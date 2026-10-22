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Hladce–obrace #1: Proč se zase učíme plést a co potřebuješ na úplně první řadu

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Dvě jehlice, klubko a překvapivě silný pocit vítězství ve chvíli, kdy se z první křivé řady začne rodit něco, co připomíná látku. Pletení se vrací jako hobby, které je levnější než keramický ateliér, přenosnější než zahrada a dovolí rukám dělat něco jiného než scrollovat. V prvním díle série Hladce–obrace začínáme úplně od nuly.
Hladce–obrace #1: Proč se zase učíme plést a co potřebuješ na úplně první řadu

Hladce–obrace #1: Proč se zase učíme plést a co potřebuješ na úplně první řadu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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