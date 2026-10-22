Velké pátrání na českolipském hřbitově: Vrátí se polští hrdinové konečně domů?

„Na Městském hřbitově v České Lípě probíhají od úterý 20. října 2026 výkopové průzkumné práce. Pracovníci polského Institutu národní paměti zde pátrají po ostatcích tří polských vojáků, příslušníků odboje za nezávislost Polska, kteří byli na tomto hřbitově pohřbeni po skončení druhé světové války,“ informovala Česká Lípa na svém webu.
Práce na hřbitově budou probíhat až do konce října, na akci spolupracuje město kromě Institutu národní paměti ještě i s odborem pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR. „Práce probíhají v blízkosti starého kolumbária a také vsypové loučky a nijak nenarušují chod hřbitova. Cílem prací je zjistit přesná místa pohřbení mrtvých vojáků, nalezení a zajištění jejich ostatků a jejich následná identifikace. Pokud se potvrdí, že nalezené ostatky patří hledaným polským vojákům, chtějí je pracovníci institutu exhumovat a v Polsku s poctami pohřbít. Dalším cílem je také připomenout jejich osudy,“ uvádí dále v oficiální zprávě město.
Z archivních dokumentů podle webu vyplývá, že na českolipském hřbitově byli pohřbeni dva vojáci Zemské armády (Armia Krajowa): Piotr Radziejowski s krycím jménem „Gwiazda“ a Witold Lew („Azja“). Oba patřili k oddílu Tadeusze Kuncewicze s krycím jménem „Podkowa“, jehož vojáci se v roce 1945 pokusili dostat do americké okupační zóny. Po předání československým bezpečnostním orgánům a pokusu o útěk při převozu byli dopadeni a uvězněni v České Lípě. Piotr Radziejowski zemřel ve vězeňské nemocnici 2. července 1946, Witold Lew pak 17. listopadu 1946.
Pátrání se týká také třetího polského vojáka, který podle dosavadních zjištění procházel oblastí České Lípy se skupinou vojáků pod velením Hieronima Dekutowského s krycím jménem „Zapora“. Zemřel v důsledku střelného zranění v říjnu 1945. V dokumentech je uváděn pod různými jmény, a proto určení jeho totožnosti vyžaduje další výzkum. Jeho památku připomíná pietní místo zřízené z iniciativy města. Archivní materiály však naznačují, že skutečné místo jeho pohřbení se může nacházet v jiné části téhož hrobového oddělení.
Institut národní paměti je polská státní instituce, která se věnuje výzkumné, archivní a vzdělávací činnosti a plní také vyšetřovací a lustrační úkoly. Mezi jeho zákonem stanovené úkoly patří dokumentování nacistických a komunistických zločinů, uchovávání památky jejich obětí a připomínání bojů za nezávislost Polska i osobností, které se zasloužily o svobodu, včetně účastníků odboje.
Vyhledáváním míst pohřbení, identifikací a exhumací ostatků se zabývá Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. V této oblasti spolupracuje s Odborem pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky. V rámci této spolupráce již byly v Hlubčicích (Głubczyce) provedeny exhumace českých obětí tzv. liptaňské tragédie z roku 1938. V současné době probíhají práce na hřbitově v Ratiboři (Racibórz), kde jsou pohřbeni čeští odbojáři z období druhé světové války.