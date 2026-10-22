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Velké pátrání na českolipském hřbitově: Vrátí se polští hrdinové konečně domů?

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Na Městském hřbitově v České Lípě probíhá průzkum, který má odhalit přesná místa odpočinku tří polských odbojářů z roku 1945. Polští experti ve spolupráci s českým ministerstvem obrany plány exhumace koordinují tak, aby chod hřbitova nebyl nijak narušen.
Velké pátrání na českolipském hřbitově: Vrátí se polští hrdinové konečně domů?

Velké pátrání na českolipském hřbitově: Vrátí se polští hrdinové konečně domů?

Zdroj: Město Česká Lípa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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