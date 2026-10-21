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Úspěch kluka z Chrastavy. Tomáš Polák je vicemistrem světa

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Mladý orientační závodník na horských kolech z Chrastavy Tomáš Polák dosáhl velkého úspěchu. Na nedávném mistrovství světa juniorů získal páté místo v individuálním závodě a stříbro ve štafetě. To ocenila i jeho mateřská Chrastava, která jej podpořila dvaceti tisíci korunami.
Úspěch kluka z Chrastavy. Tomáš Polák je vicemistrem světa

Úspěch kluka z Chrastavy. Tomáš Polák je vicemistrem světa

Zdroj: Orientační klub Chrastava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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