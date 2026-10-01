V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje velmi povedené psychologické drama

Tento pátek vás místo běžných akčních klišé čeká něco mnohem intenzivnějšího: psychologické drama s hvězdným českým obsazením, které vás přinutí přemýšlet o tom, co všechno jste ochotni obětovat pro ty, které milujete. Film se pyšní vysokým rozpočtem, slavnými jmény a morálními otázkami, na které neexistují jednoduché odpovědi. Ale o jaký film vlastně jde?
Příběh začíná v okamžiku absolutního triumfu. Úspěšný architekt právě slaví svůj životní úspěch, když ho najednou manželka postaví před šokující realitu. Její ledviny selhávají a jedinou nadějí na záchranu je transplantace. On sám je sice vhodným dárcem, ale jeho okamžité váhání a strach z operace spustí lavinu pochybností, která navždy změní jejich životy.
Když se oslava narozenin změní v psychologickou hru
Tento strhující snímek nese název Něco za něco. Hlavní role ztvárnili Anna Polívková jako těžce nemocná Kateřina a Martin Pechlát v roli váhajícího manžela Daniela. Režisér Matěj Pichler natočil toto komediální drama podle scénáře Filipa Oberfalcera a Jana Vejnara.
Když na společný víkend dorazí jejich nejbližší přátelé, banální oslava narozenin se rychle mění v psychologickou hru na pravdu. Kdo je ochoten obětovat nejvíc a jaká tajemství skrývají zdánlivě pevná manželství? Diváci se mohou těšit na břitké dialogy a napětí, které by se dalo krájet.
Předlohou filmu byla úspěšná divadelní hra Vedlejší účinky (v některých divadlech uváděná jako Ledvina) od německého dramatika Stefana Vögela. Zatímco původní divadelní hra těží z minimálního prostoru a okamžité divácké reakce na břitké dialogy čtyř postav na jednom jevišti, filmová adaptace se pokusila děj vizuálně rozbít zasazením do reálných lokací.
Herecké trio se sešlo po dvaceti letech
Pro fanoušky české kinematografie přináší film jedno velké překvapení. Tři z hlavních představitelů, Anna Polívková, Martin Pechlát a Jaromír Nosek (který hraje přítele Erika), se v této sestavě před kamerou sešli poprvé po téměř 20 letech od natáčení kultovní komedie Účastníci zájezdu z roku 2006.
Jejich hereckou chemii doplňují Barbora Seidlová v roli Diany a Judit Pecháčková. Natáčení probíhalo na reálných místech v Ústí nad Labem, včetně známého výletního zámečku Větruše a mostu Dr. Edvarda Beneše. Filmaři zavítali také do děčínské nemocnice, do Litoměřic a na Slapy.
Výjimečnou atmosféru snímku dotváří i netradiční soundtrack. Autor hudby Jan Nedvěd, vystupující pod jménem Jen, složil titulní píseň „Něco za něco“, do níž zakomponoval autentické zvuky, které si nahrál na mobilní telefon přímo během natáčení. Výsledkem je organická hudební vrstva, která dokonale ladí s napjatou atmosférou příběhu.
Kdy a kde sledovat
Podle filmové kritiky rozptýlení děje do lokací oslabilo původní sevřenost a napětí konverzačního dramatu, což se projevilo na nižším diváckém hodnocení. Na portálu Kinobox se hodnocení pohybuje kolem 46 %. Přesto film nabízí silné herecké výkony a morální otázky, které vás donutí zamyslet se nad vlastními hodnotami.
Pokud chcete zjistit, jak toto napínavé vztahové drama dopadne, nenechte si ujít jeho televizní premiéru. Snímek Něco za něco vysílá TV Nova v pátek 2. října 2026 ve 20:20. Pokud páteční vysílání nestihnete, můžete využít reprízu v neděli 4. října 2026 ve 13:40 na TV Nova anebo ve středu 7. října 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. A teď otázka pro vás: Obětovali byste svou ledvinu pro partnera, nebo by vás strach zastavil?
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá