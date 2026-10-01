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V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje velmi povedené psychologické drama

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Prožíváte nejšťastnější den své kariéry, když vám partner oznámí, že bez vaší okamžité pomoci zemře. Přesně před toto nekompromisní morální dilema vás postaví páteční televizní premiéra. Zapomeňte na laciné kriminální zápletky, tento večer bude patřit mrazivé vztahové hře.
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje velmi povedené psychologické drama

V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje velmi povedené psychologické drama

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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