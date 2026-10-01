Stavbaři ve Francii kopali kanál a našli přes pět stovek lidských koster

Hroby těsně pod povrchem
Lednové ráno roku 2026. Bagry se zakusují do zmrzlé půdy nedaleko městečka Noyon v departementu Oise na severu Francie. Stavbaři připravují trasu pro nový průplavní kanál Seine-Nord Europe, který má propojit pařížskou pánev s přístavy v Belgii. Nikdo nečeká nic mimořádného – jen rutinní terénní úpravy v oblasti Beaurains-lès-Noyon, kde se rozkládají pole a louky.
Jenže už po prvních metrech se pod vrstvou ornice začínají rýsovat obrysy kostí. Jedna kostra. Druhá. Desátá. Na místo jsou povoláni archeologové z firmy Éveha a během následujících měsíců odkryjí masivní středověké pohřebiště o rozloze téměř tři tisíce metrů čtverečních.
546 mrtvých na jednom místě
Do září 2026 tým vedený archeoložkou Élodie Wermuth vyzdvihl celkem 546 lidských koster. A to ještě není konec – výkopy pokračují a každý den přináší další nálezy. „Pět set čtyřicet šest hrobů, a mějte na paměti, že jsme odkryli jen část z nich, je pro venkovské prostředí opravdu mimořádné číslo,“ uvedla Wermuth pro France Info.
Co činí objev ještě záhadnějším, je uspořádání celého pohřebiště. Hroby nejsou rozmístěny nahodile – tvoří hustou síť kolem zbytků malé kamenné stavby, pravděpodobně kaple, ze které zůstaly jen základy. Kámen byl dávno rozebrán, ale půdorys je stále čitelný.
Hroby jsou vrstveny na sebe až do pěti úrovní, což byl typický způsob, jak lidé ve středověku maximálně využívali prostor v blízkosti posvátného místa. Čím blíž ke kapli, tím větší naděje na spásu. Přímo u zdí zaniklé budovy archeologové našli neobvykle vysokou koncentraci hrobů dětí a novorozenců.
Vesnice, o které nikdo neví
Problém je v tom, že v historických pramenech o žádné větší osadě v Bas-Beaurains prakticky nic nenajdete. Oblast regionu Hauts-de-France byla ve středověku hustě osídlená, katedrála v nedalekém Noyonu stála už v 11. století, ale tady? Prázdné místo na mapě.
Přesto muselo jít o důležitou lokalitu. Wermuth odhaduje, že pohřebiště fungovalo zhruba mezi 11. a 14. stoletím. Na okrajích odkryté plochy se navíc našly stopy po hospodářské činnosti – hluboká obilná sila a pozůstatky pece. Někdo tu žil, pracoval, pekl chléb. A pak tu pohřbíval mrtvé ve stovkách.
První hypotéza se zrodila rychle. Na některých kostrách archeologové identifikovali patologické léze – změny na kostech typické pro lepru. Mohlo jít o pohřebiště malomocných? Leprosária skutečně existovala jak v Noyonu, tak v Bas-Beaurains. Ale chybí tu nemocniční budova, izolační zařízení, cokoliv, co by kolonii malomocných potvrdilo.
„Protože jsme odkryli pouze část lokality, je možné, že takové struktury pokračují jinde,“ připouští Wermuth. Jenže jak výkopy postupovaly, začala se teorie o leprosáriu drolit. V hrobech neleží jen nemocní dospělí – jsou tu muži, ženy i děti všech věkových kategorií. Klasický obraz farního hřbitova.
A pak přišel další zvrat. V nejhlubších vrstvách, v nejstarších hrobech, výzkumníci našli „jedince s vážnými zdravotními problémy, které by omezovaly jejich pohyblivost,“ jak popisuje archeoložka. Těžká tělesná postižení, deformace kostí, chronické nemoci. Jako by nejstarší část pohřebiště skutečně sloužila lidem na okraji společnosti.
Co ukáže uhlíkové datování
Odpovědi by mohlo přinést radiokarbonové datování koster a analýza pohřebních darů, které archeologové plánují v následujících měsících. Kombinace biologického studia kostí s archivními prameny možná konečně odhalí, proč tu uprostřed polí leží přes pět set lidí.
Byla to opravdu farní obec s nezvykle velkou populací? Útočiště pro nemocné a postižené? Nebo místo, kam se sváželi mrtví z širokého okolí kvůli posvátné kapli? Stavba kanálu pokračuje a s ní i výkopy. Každý den může přinést nový nález, a tím i novou stopu k pravdě o zapomenuté vesnici, která tu kdysi stála.
Zdroje článku: france3-regions.franceinfo.fr, 20minutes.fr, popularmechanics.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová