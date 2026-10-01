Dva loupáky s mákem vás mohou připravit o práci. Lékařka prozradila záludnost, o které Češi vůbec netuší

Když snídaně rozhodne o vaší budoucnosti
Představte si, že ráno sníte dvě housky bohatě posypané mákem a odpoledne vás zaměstnavatel pošle na rutinní drogový test. Výsledek? Pozitivní nález opiátů v těle. Není to sci-fi scénář, ale reálné riziko, kterému čelí tisíce lidí v profesích s povinnými kontrolami. Problém tkví v citlivosti moderních testů a v tom, že ani důkladné mytí semínek nedokáže odstranit úplně všechny stopy látek, které mák přirozeně obsahuje.
Makové semínko pochází z rostliny Papaver somniferum – z téhož druhu, ze kterého se vyrábí heroin. Tobolka na stonku obsahuje stovky drobných zrnek, ale také mléčnou šťávu zvanou latex, která je nabitá přírodními opiáty: morfinem, kodeinem a thebainem. Tyto látky rostlina vytváří pro vlastní růst a ochranu. Když se tobolka naruší nebo řízne, latex vyteče. A právě tento latex je surovina pro lékařská analgetika i pro pouličního dealera.
Semínka určená do pekáren procházejí pečlivým mytím, takže riziko zdrogování z běžného pečiva nehrozí. Přesto však ani nejdůkladnější čištění neodstraní naprosto všechny molekuly opiátů. A protože drogové testy pracují s extrémní přesností, dokážou zachytit i nepatrné reziduální stopy.
Kolik stačí, aby vás test odhalil?
Urbah Viqar, lékařka z Central and Northwest London NHS Foundation Trust, která se problematikou máku dlouhodobě zabývá, uvádí konkrétní čísla. „Jedna až dvě čajové lžičky“ máku podle ní mohou způsobit pozitivní výsledek testu na opiáty. A protože řada receptů na rohlíky doporučuje právě jednu lžičku na kus, stává se ranní svačina potenciální hrozbou pro kariéru.
Ještě závažnější je fakt, že opiáty setrvávají v organismu několik dní. Nestačí tedy vynechat mák jen ráno před testem – bezpečnostní odstup musí být delší. Některé firmy proto začaly nabízet speciální směsi s nízkým obsahem opiátů, aby milovníci makových dobrot nemuseli riskovat.
Situace se ale dramaticky mění, pokud jde o nemytý mák. Tam už nejde o stopu chemikálie, ale o plnohodnotnou drogu.
Závislost, která přichází po lžičkách
V roce 2023 doktorka Viqar zaznamenala neobvyklou vlnu pacientů – muži z místní indicko-paňdžábské komunity se hlásili u praktických lékařů se zácpou. Jenže příčinou nebyl nedostatek vlákniny. Trpěli závislostí na nemytém máku.
V některých asijských komunitách se nemytý mák užívá po generace jako tradiční lék. Bez procesu mytí si semínka ponechávají latex bohatý na opiáty, který se uvolnil během sklizně. Konzumace pak vyvolává ospalost, uvolnění a tlumivý efekt – přesně jako jiné opioidní látky.
Společně s kolegou Noahem Stantonem Viqar zpracovala přehledovou studii 16 mužů, kteří se stali na nemytém máku závislými. „Začínají s velmi malým množstvím, možná si berou jen půl lžičky,“ popisuje Viqar. Většina pacientů semínka drtila a užívala jako suchý prášek, mísila s vodou nebo si z nich vařila čaj – takzvaný poppy seed tea.
Účinek nemytého máku je sice mírnější než u heroinu, ale právě to dělá závislost podle Stantona „záludnější.“ „Probíhalo to v mnohem pozvolnějším časovém období,“ dodává. Semínka vyvolávají sedativní, ospalý stav, který se vkrádá do života nenápadně.
V okamžiku, kdy Viqar a Stanton pacienty vyšetřovali, někteří z nich už dávno překročili hranici bezpečnosti. Dva muži, kteří mák brali přes 15 let, konzumovali denně 20 polévkových lžic. Taková dávka by u člověka bez tolerance vyvolala předávkování, upozorňuje Viqar.
Jaké množství je bezpečné? Nikdo netuší
Předávkování opiáty typicky zpomaluje dýchání, až se zastaví srdce. Viqar sice neví o konkrétních úmrtích způsobených nemytým mákem, ale zároveň varuje: „Nevíte, jaké množství je bezpečné a jaké množství je smrtelné.“ Chybí totiž jakýkoliv výzkum bezpečných limitů. Dlouhodobá závislost navíc ničí sociální vztahy a pracovní schopnosti. Několik mužů ze studie pracovalo s těžkými stroji, což je v kombinaci s užíváním máku vysoce rizikové.
Oba lékaři volají po přísnější regulaci. Nemytý mák lze ve Velké Británii i USA nakupovat ve velkém za nízké ceny. Stejně důležité je podle nich vzdělávání zdravotníků. Dotazníky na screening drog se běžně ptají na alkohol a nelegální látky. Viqar navrhuje přidat novou otázku: „Užíval jste někdy mák?“
Výzkum obou lékařů byl prezentován na konferenci britské Společnosti pro studium závislostí (SSA), kde získal cenu za nejinovativnější vědecký plakát – uznání, které podtrhuje závažnost problému dosud skrytého v rutině rodinných tradic a ranních pekáren.
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, fda.gov, popsci.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková