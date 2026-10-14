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V Heřmanicích u Oder hořel rodinný dům. Hasiči na místě zasahovali celou noc

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Dennívýzva
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Šest hasičských jednotek zasahovalo v úterý večer u požáru rodinného domu v obci Heřmanice u Oder na Novojičínsku. Ženě, která v domě bydlela, se z něho podařilo uniknout ještě před jejich příjezdem. Předběžně hasiči způsobenou škodu odhadli na 600 tisíc korun.
V Heřmanicích u Oder hořel rodinný dům. Hasiči na místě zasahovali celou noc

V Heřmanicích u Oder hořel rodinný dům. Hasiči na místě zasahovali celou noc

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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