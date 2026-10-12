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Požár haly v Petřkovicích. Škoda jde do milionů

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Tři jednotky hasičů bojovaly dnes ráno v Ostravě-Petřkovicích s požárem haly. Plameny zachvátily uskladněný papír a vysokozdvižné vozíky. Předběžně hasiči škodu vyčíslili na tři miliony korun.
Požár haly v Petřkovicích. Škoda jde do milionů

Požár haly v Petřkovicích. Škoda jde do milionů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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