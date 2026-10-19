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Muž v Ostravě vypil lahev vodky přímo v obchodě. Místo placení si lehl na zem a usnul

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Dennívýzva
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Neobvyklý případ řešili strážníci v jedné z prodejen v Ostravě-Zábřehu. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam vypil lahev vodky, nezaplatil a poté usnul tak hluboce, že ho nedokázala probudit ostraha ani přivolaná policie.
Muž v Ostravě vypil lahev vodky přímo v obchodě. Místo placení si lehl na zem a usnul

Muž v Ostravě vypil lahev vodky přímo v obchodě. Místo placení si lehl na zem a usnul

Zdroj: Městská policie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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