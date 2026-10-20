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Tramvajová trať v Porubě má projektanta. Dokumentace vyjde na 97 milionů

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Projektovou dokumentaci pro tramvajovou trať v Ostravě-Porubě připraví pro Dopravní podnik Ostrava (DPO) sdružení společností AFRY CZ, AFRY Slovakia a Dopravní projektování. Vyjít by měla na 97 milionů korun bez DPH. Stavba tratě by mohla začít v roce 2028, část místních obyvatel je ale proti.
Tramvajová trať v Porubě má projektanta. Dokumentace vyjde na 97 milionů

Tramvajová trať v Porubě má projektanta. Dokumentace vyjde na 97 milionů

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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