Colours of Ostrava hlásí další hvězdu. Přijede Ellie Goulding

Colours of Ostrava hlásí další hvězdu. Přijede Ellie GouldingPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Colours of Ostrava hlásí další hvězdu. Přijede Ellie GouldingZdroj: Jennifer McCord
Článek byl publikován 20.10.2026 07:37
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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