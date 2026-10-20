Ostravským gynekologům nově pomáhá robot. Usnadní i náročnější zákroky

„Zahájení robotické operativy představuje pro naši gynekologii významný posun v možnostech moderní miniinvazivní chirurgie. Robotický systém nám umožňuje velmi přesnou práci v oblasti malé pánve, nabízí výbornou vizualizaci operačního pole a vysokou stabilitu operačních nástrojů. Naším cílem je využívat tuto technologii tam, kde může přinést pacientkám skutečný benefit,“ uvedla primářka Gynekologie a porodnictví MNO Pavla Volná.
Nové metoda je přínosná hlavně u pacientek s obezitou, u kterých jsou laparoskopické operace složité. Gynekologové ji plánují využívat především při odstraňování dělohy z nezhoubných důvodů. Pacientkám také robotické operace přinesou menší krevní ztráty, menší pooperační bolesti i kratší hospitalizaci.
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Systém chtějí lékaři využít také u vybraných pacientek s děložními myomy nebo obtěžujícím krvácením, u kterého konzervativní léčba nepomáhá. „Robotická chirurgie nám dává další možnost, jak provést miniinvazivní výkon i u pacientek, u kterých může být klasická laparoskopie obtížnější. Výhodou je především přesnost a stabilita nástrojů, trojrozměrné zobrazení a možnost velmi jemné preparace. Robotika pro nás ale není cílem sama o sobě. Rozhodující zůstává správná indikace a přínos pro konkrétní pacientku,“ dodal chirurg Lukáš Jašík.
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Pacientky může k robotické operaci doporučit jejich gynekolog nebo se mohou samy objednat na konzultaci do nemocniční ambulance. „Gynekologie má v Městské nemocnici Ostrava dlouhodobě zkušenosti s miniinvazivní chirurgií. Robotický systém proto nevnímáme jako náhradu laparoskopie, ale jako další možnost, kterou můžeme správně indikovaným pacientkám nabídnout. Připojením gynekologie zároveň završujeme zapojení všech plánovaných odborností do multioborového robotického programu nemocnice,“ doplnila Volná.
Robotický operační sál nemocnice využívají také týmy urologie, otorinolaryngologie a chrirugie. „Od zahájení provozu robotické sálu provedli chirurgové jednotlivých odborností dohromady již 176 robotických operací,“ uzavřela mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.