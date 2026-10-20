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Ostravským gynekologům nově pomáhá robot. Usnadní i náročnější zákroky

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Gynekologové v Městské nemocnici Ostrava nově využívají robotický operační systém. Nejčastěji ho budou využívat při odstraňování dělohy z nezhoubných důvodů a pomůže hlavně u operací obézních pacientek. Lékaři očekávají, že ročně robota využijí asi u padesáti případů.
Ostravským gynekologům nově pomáhá robot. Usnadní i náročnější zákroky

Ostravským gynekologům nově pomáhá robot. Usnadní i náročnější zákroky

Zdroj: Městská nemocnice Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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