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V Brně přibude místo pro lidi s autismem. Centrum vyroste v Ivanovicích

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V Brně by mohlo vzniknout nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Jihomoravský kraj ho plánuje postavit v Ivanovicích, kde město daruje pozemky o rozloze více než 3 500 metrů čtverečních. Nové zařízení má pomoct řešit nedostatek míst pro specializovanou péči.
V Brně přibude místo pro lidi s autismem. Centrum vyroste v Ivanovicích

V Brně přibude místo pro lidi s autismem. Centrum vyroste v Ivanovicích

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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