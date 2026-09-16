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Kakaový hrnkáč na plech podle starého receptu: Retro koláč s čokoládovou polevou

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Vyzkoušejte poctivou retro hrnkovou buchtu s čokoládovou polevou podle maminčina receptu! Vláčný kakaový koláč ze skleničky upečete snadno na 170 stupňů za 95 minut.
Obrázek k receptu na kakaovou buchtu

Obrázek k receptu na kakaovou buchtu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na kakaovou buchtu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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