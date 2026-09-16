Kakaový hrnkáč na plech podle starého receptu: Retro koláč s čokoládovou polevou

Některé recepty nemají jen skvělou chuť, ale nesou v sobě i kus rodinné historie a
hřejivých vzpomínek na dětství. Tento konkrétní recept pochází od mojí maminky, která ho pekla neuvěřitelně ráda při každé sváteční i všední příležitosti. Když maminka odešla a její starý sešit s se mi nešťastnou náhodou ztratil, myslela jsem si, že je tato úžasná dobrota ručně psanými recepty nenávratně pryč. Naštěstí mi moji milovanou maminčinu nedávno vrátila do života kamarádka, která si přesný postup před lety opsala do svého sešitu. Když jsem ji po roční pauze znovu upekla, sice mě trochu překvapil její buchtu poctivý a hutnější piškot, ale první zakousnutí mě okamžitě vrátilo zpátky do mamčiny kuchyně.
I když se v dnešní době může někomu zdát množství cukru na první pohled trochu vyšší, právě ten dodává polevě i korpusu tu správnou vláčnost a zaručuje, že se
buchta nevysuší ani po 2 dnech. Každý si ale samozřejmě může dávku cukru v receptu upravit podle svých vlastních preferencí. Tradiční odměrkou v tomto receptu je klasická sklenice o objemu 200 ml, což bývala známá hořčicová sklenice, kterou máme v příborníku snad úplně všichni.
Můj tip zní: Druhou polovinu kakaové směsi, kterou budete polévat upečený korpus, uchovávejte při pokojové teplotě a před poléváním ji krátce promíchejte, aby vám do zalití příliš nezahoustla a dala se krásně rozetřít po celém povrchu ještě teplé buchty. Recept na maminčinu retro kakaovou buchtu z hrníčku
Celkový čas přípravy, pečení a dokončení: 1 hodina 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 sklenice krupicového cukru (objem sklenice 200 ml) 1/4 sklenice vody 250 g másla (nebo tuku Hera) 2 lžíce kvalitního kakaa 4 vejce 2 sklenice polohrubé mouky 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 1/2 sklenice vlažného mléka 1 hrst strouhaného kokosu (nebo mletých mandlí či vlašských ořechů na posypání) 1 kelímek smetany ke šlehání (volitelně k podávání) Postup při přípravě hrníčkové kakaové buchty podle maminky
1. Do menšího kastrůlku vsypte
krupicový cukr, přisypte kakao, zalijte vodou a přidejte na kousky nakrájené máslo.
2. Kastrůlek postavte na mírný plamen, pomalu zahřívejte a neustále míchejte metličkou po dobu
5 minut, dokud se tuk i cukr zcela nerozpustí a nespojí v hladkou tekutou směs.
3. Připravenou hotovou tekutou směs ihned rozdělte na
2 přesně stejné díly do dvou samostatných misek.
4. Jednu polovinu tekuté směsi odložte stranou a nechte ji zcela vychladnout po dobu
15 minut.
5. Do druhé, mírně vlažné poloviny kakaové směsi nejprve postupně zašlehejte rozšlehaná
vejce.
6. K vajíčkům a kakaovému základu přisypte
polohrubou mouku, kypřicí prášek do pečiva a vanilkový cukr.
7. Do vznikajícího těsta postupně přilévejte
vlažné mléko a vše důkladně prošlehejte metličkou nebo šlehačem po dobu 3 minut, dokud vám nevznikne hladké a lehce hutnější těsto.
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8. Hluboký plech vymažte kouskem tuku, vysypte trochou mouky a těsto na něj rovnoměrně vylejte a rozetřete stěrkou.
9. Plech vložte do trouby předehřáté na
170 stupňů a pečte přibližně 30 minut, dokud špejle zapíchnutá do středu těsta nevyjde čistá a suchá.
10. Upečenou buchtu vytáhněte z trouby a nechte ji na lince odpočívat a chladnout po dobu
20 minut.
11. Na ještě mírně teplý upečený korpus rovnoměrně nalejte druhou odloženou polovinu tekuté kakaové směsi a stěrkou ji rozetřete po celém povrchu.
12. Povrch polevy ihned posypte
strouhaného kokosem, mletými mandlemi nebo vlašskými ořechy, aby se posypka v polevě krásně uchytila.
13. Moučník nechte zcela vychladnout a před podáváním ho nakrájejte na čtvercové porce, které můžete podle chuti ozdobit ušlehanou
smetanou ke šlehání. Foto: Cooky.cz, vlačná a výborná Tipy redakce: Správné rozdělení kakaového základu na 2 rovnoměrné díly hned po svaření zaručí, že vám zbyde přesné množství polevy na zálivku. Vychladnutí první poloviny směsi po dobu 15 minut je absolutně klíčové před přidáním vajíček, aby se vám v teplé tekutině nesrazila. Odměřování hořčičnou sklenicí o objemu 200 ml přesně dodrží původní poměry ingrediencí tak, jak je pekly naše maminky. Sypání kokosu nebo ořechů na ještě teplou polevu zajistí, že se posypka dokonale spojí s čokoládovým povrchem a nebude opadávat. Polévání mírně teplého korpusu po 20 minutách chladnutí umožní částí sladké polevy vsáknout se do piškotu, čímž bude buchta neuvěřitelně vláčná.
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