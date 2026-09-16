Kid Messi dal v 15 letech hattrick a vyhrál cenu pro nejlepšího mladíka United. Teď chce z klubu okamžitě odejít

JJ Gabriel, celým jménem Joseph Junior Andreou Gabriel, není běžný akademický prospekt. Je to hráč, kolem kterého se od devíti let točí virální videa, přezdívka „Kid Messi“ a zájem největších evropských klubů. Minulou sezonu nastřílel 26 gólů ve 29 zápasech, stal se nejmladším držitelem klubové ceny Jimmy Murphy Young Player of the Year a přidal i ocenění Premier League U18 Player of the Season. A přesto, nebo právě proto, chce z Old Trafford pryč. United říkají, že jsou v šoku. Ale šok sám o sobě nic nevysvětluje.
Kdo je JJ Gabriel a proč kolem něj zuří takový vítr
Gabriel se narodil 6. října 2010 v Londýně. Než mu bylo dvanáct, prošel mládežnickými programy Chelsea, Arsenalu a West Hamu. V roce 2022 zamířil do akademie Manchesteru United. Přezdívku „Kid Messi“ mu přilepil youtuber SV2 v roce 2019, kdy Gabrielovi bylo osm; video se rozšířilo a srovnání s Messim žilo dál, i když šlo spíš o internetový hype než o seriózní skauting.
Jenže pak přišly výsledky, které hype potvrdily. Dvacet šest branek za jednu sezonu v mládežnických soutěžích, dva starty za Anglii U17, dvě individuální ceny během jednoho roku. A nakonec hattrick proti Sabahu v jeho prvním zápase v UEFA Youth League, v patnácti letech, na stadionu v Leigh, před očima trenérů, kteří ho měli vést k debutu za áčko. Bilance po jednom utkání: 1 zápas, 3 góly.
Pět dní, které změnily všechno
Časová osa je krutě strmá:
- 10. září – hattrick proti Sabahu, nejviditelnější výkon Gabrielovy kariéry.
- 15. září – žádost o okamžité zrušení registrace se dostává na veřejnost.
- 16. září – podle reportů měl být Gabriel původně v širším plánu na ligový zápas proti Brightonu.
- 6. října – dovrší 16 let, což mu otevírá možnost podepsat scholarship agreement.
Co se stalo mezi čtvrtkem a úterkem? Veřejně potvrzená není jedna konkrétní příčina. The Guardian mluví o rozbitém vztahu mezi rodinou a klubem. Sky Sports zmiňuje dřívější zájem Manchesteru City i linky na Arsenal, Real Madrid a Bayern. BBC Sport prostřednictvím Simona Stonea popisuje, že United vnímali Youth League jako vhodnější vývojový stupeň než okamžitou Ligu mistrů, a že pro patnáctiletého hráče vedla do Ligy mistrů jediná cesta přes listinu A, na kterou ho klub nezařadil.
Právě tohle je bod, kde se příběh láme. Ne jeden incident, ale kumulace napětí kolem toho, jak rychle, nebo pomalu, má talent Gabrielova formátu postupovat do dospělého fotbalu.
„Okamžitě“ neznamená „zítra“
Slovo „okamžitě“ v žádosti o deregistraci zní dramaticky. V praxi ale popisuje požadavek, ne hotový stav. United tvrdí, že Gabriel má dohodu do konce sezony a nelze ho jednostranně odregistrovat ze dne na den. Pravidla Premier League pracují s takzvanou mutual cancellation notification, tedy zrušením registrace po vzájemné dohodě obou stran, přičemž klubu zůstává nárok na kompenzaci.
Jinými slovy: Gabriel není volný hráč. Je patnáctiletý chlapec vázaný akademickou registrací, jehož zástupci zahájili právní proces, který může trvat týdny i měsíce. Profesionální smlouvu nemůže podepsat dřív než v sedmnácti. Mezinárodní přestup nezletilého hráče je podle pravidel FIFA obecně zakázaný, s úzkými výjimkami. Ani domácí scholarship nepřipadá v úvahu dřív než 6. října, kdy dovrší šestnáct.
Prakticky to znamená, že i kdyby se obě strany dohodly zítra, cesta ke startu za jiný klub je plná administrativních a právních brzd.
Arsenal jako zrcadlo: jiný klub, jiný přístup
Srovnání s Arsenalem je nevyhnutelné. Ethan Nwaneri debutoval v Premier League v patnácti letech a 181 dnech. Max Dowman byl letos v létě zapsán na listinu A Ligy mistrů v patnácti a stal se nejmladším hráčem v základní sestavě Premier League. Arsenal u obou volil rychlejší integraci do prvního týmu, byť s přísným dohledem nad ochranou hráče: kontrolované dávkování minut, sledování reakcí na lavičku, oddělený provoz kvůli věku.
United zvolili opačný přístup. Gabriela pouštěli na tréninky s áčkem, vzali ho na letní přípravu, ale soutěžní debut odkládali. Youth League měla být mezikrokem. Liga mistrů ne. Listina A zůstala bez jeho jména.
Podle nás je to legitimní strategie; ne každý patnáctiletý musí hrát Ligu mistrů, aby se z něj stal špičkový fotbalista. Ale je to strategie, která funguje jen tehdy, když ji hráč a jeho okolí přijmou. A tady United evidentně ztratili kontrolu nad narativem. Když dáte talentovanému teenagerovi ochutnat trénink s prvním týmem a pak ho pošlete zpátky do mládežnické soutěže, musíte mu vysvětlit proč. A musíte si být jistí, že to vysvětlení přijme i jeho rodina.
Co bude dál
Pokud se registrační spor protáhne za 6. říjen, Gabriel bude šestnáctiletý hráč bez platné soutěžní registrace, teoreticky schopný podepsat scholarship, prakticky závislý na tom, zda United uvolní cestu. Pokud ji uvolní, logickými kandidáty jsou kluby z okruhu už hlášených zájemců: City, Arsenal, případně zahraniční giganti, u nichž by ale přestup musel projít sítem FIFA pro nezletilé.
United neřeší běžný odchod mládežníka. Řeší krizový moment u hráče, do kterého investovali tři roky práce a kterého celý trh čte jako generační talent. Otázka nestojí jen na tom, kam Gabriel půjde. Stojí na tom, jestli United dokážou příště sladit hype kolem patnáctiletého chlapce s realistickou cestou do dospělého fotbalu, dřív než se ta cesta zlomí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner