Jednička draftu Bedard povede Chicago jako kapitán ve 21 letech. Klub mu dal dvě miliardy, ale čeká ho nucená pauza

15. září 2026 stál Connor Bedard před novináři v United Center bez hokejové výstroje, s levou paží v ortéze, a přesto s písmenem C nově přišitým na dresu. Devět týdnů předtím mu chirurgové operovali levé rameno. Deset dní předtím mu generální manažer Kyle Davidson zavolal, že je rozhodnuto. Chicago přestalo hledat přechodná řešení a formálně postavilo celý klub kolem jednoho hráče, i v momentě, kdy ten hráč nemohl zvednout hokejku nad hlavu.
Smlouva, pak céčko, pak rekonvalescence
Chronologie léta 2026 v Chicagu vypadá jako scénář psaný pozpátku. 8. července Bedard podstoupil operaci levého ramene s odhadovanou rekonvalescencí čtyři měsíce. O deset dní později, 18. července, klub oznámil pětileté prodloužení smlouvy za 75 milionů dolarů, tedy 15 milionů ročně pod platovým stropem, s platností do konce ročníku 2030/31. A 15. září přišlo kapitánské céčko.
Pořadí není náhodné. Davidson nejdřív zajistil, že Bedard nikam neodejde. Pak mu svěřil identitu klubu. A teprve potom začal řešit, kdo povede tým na ledě v říjnu, kdy bude nový kapitán sledovat zápasy z tribuny.
Proč právě teď, a proč právě on
Ve 21 letech a 60 dnech je Bedard druhým nejmladším kapitánem v historii Blackhawks. Mladší byl jen Jonathan Toews, který céčko dostal v červenci 2008 ve dvaceti. V celé NHL Bedard rekord nedrží: před ním jsou Connor McDavid, Gabriel Landeskog, Sidney Crosby, Vincent Lecavalier i zmíněný Toews, všichni jmenovaní kapitány před dvacátými narozeninami.
Jenže Chicago nečekalo na rekord. Čekalo na správný moment. Po odchodu Toewse v roce 2023 klub záměrně nevstoupil do sezony s kapitánem; Davidson tehdy řekl, že nechce na nikoho přenést tlak nástupce legendy. Přechodným mostem se stal veterán Nick Foligno, kapitán od září 2024 do března 2026, kdy ho klub vyměnil do Minnesoty. Od Folignova odchodu Bedard nosil „A“ a NHL.com ho už v březnu označovalo za faktického lídra týmu.
Čísla jeho argument podepírají:
- 203 bodů (75 gólů, 128 asistencí) ve 219 zápasech za tři sezony
- Třikrát po sobě nejproduktivnější hráč Chicaga
- Alternující kapitán od března 2026
Pro srovnání: Toews měl po prvních třech sezonách 191 bodů ve 222 zápasech. Bedard je v bodech a asistencích napřed, Toews měl navrch v gólech (83 oproti 75). Rozdíl je v kontextu: Toews vstupoval do kapitánské role v týmu, který o dva roky později vyhrál Stanley Cup. Bedardovo Chicago skončilo minulou sezonu s bilancí 29-39-14.
Rameno, riziko a sázka na budoucnost
Operace levého ramene je třetí zdravotní komplikací za tři Bedardovy sezony. Důležitý detail: prosincové zranění z ročníku 2025/26 se týkalo pravého ramene, letní operace byla na levém. Nejde tedy automaticky o recidivu téhož problému, i když vzorec opakovaných pauz znepokojivý je.
Klub zveřejnil jen obecnou formulaci „operace k opravě levého ramene“ bez bližší diagnózy. Čtyřměsíční rekonvalescence od 8. července vychází přibližně na začátek listopadu. Podle oficiálního rozpisu sezony 2026/27 jsou nejbližší realistické zápasy pro Bedardův návrat 12. listopadu doma proti Buffalu, 14. listopadu proti Winnipegu a 17. listopadu proti Torontu.
Do té doby povedou tým alternující kapitáni Patrick Kane a Tyler Bertuzzi. Na centru první lajny bude pravděpodobně Frank Nazar, případně někdo z mladé generace: Oliver Moore, Anton Frondell nebo Ryan Greene.
Co to říká o Chicagu
Nejdůležitější zprávou není samotné zranění ani samotné céčko. Je to kombinace obojího. Chicago investovalo téměř dvě miliardy korun do hráče, který v den podpisu ležel po operaci, a o dva měsíce později mu svěřilo kapitánství, ačkoli vědělo, že první zápas sezony odehraje bez něj.
Tohle není chování klubu, který hledá kompromisy. Je to deklarace: přestavba přešla z fáze hromadění talentů do fáze personalizace. Bedardův tým. Bedardova éra. Bez ohledu na to, že útok Chicaga dal minulou sezonu v průměru jen 2,56 gólu na zápas a play-off zůstává vzdáleným cílem.
Foligno po svém odchodu v březnu označil Bedardovo budoucí kapitánství za „samozřejmost“. Kane po zářijovém oznámení popsal, jak spoluhráči k Bedardovi přirozeně gravitují. Davidson v oficiálním prohlášení mluvil o respektu, který si Bedard získal „každodenní přípravou, soutěživostí a schopností zvedat ostatní“.
Slabší úvod sezony bez Bedarda může paradoxně Chicagu pomoct: horší výsledky znamenají lepší pozici v draftové loterii, a v této fázi přestavby je každý vysoký pick stále cenný. Až se Bedard vrátí, pravděpodobně někdy kolem poloviny listopadu, bude mít na dresu céčko, pod ním pětiletou smlouvu a před sebou tým, který na něj čekal. Doslova.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka