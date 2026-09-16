Roztomilí průzkumníci jsou zpět: Lemurové tmaví objevují nový domov

Roztomilí průzkumníci jsou zpět: Lemurové tmaví objevují nový domovPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pro lemury tmavé je důležitý i okus – vrba nebo tzv. špendlík. Oproti ostatním druhům lemurů nepohrdnou ani habrem a pochutnají si i na květech ibišku.
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