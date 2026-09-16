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Roztomilí průzkumníci jsou zpět: Lemurové tmaví objevují nový domov

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Rozčepýřený vzhled, nepřehlédnutelný pohlavní dimorfismus nebo dominance samic. Zoo Praha staronově chová lemury tmavé, a to po desetileté přestávce. Kontrastně zbarvený pár v těchto dnech zvídavě objevuje ostrov naproti velkým želvám u dolní stanice lanovky. Stejné místo přitom původně obývali variové bělopásí, které se nedávno podařilo spojit s lemury kata.
Pro lemury tmavé je důležitý i okus – vrba nebo tzv. špendlík. Oproti ostatním druhům lemurů nepohrdnou ani habrem a pochutnají si i na květech ibišku.

Pro lemury tmavé je důležitý i okus – vrba nebo tzv. špendlík. Oproti ostatním druhům lemurů nepohrdnou ani habrem a pochutnají si i na květech ibišku.

Zdroj: Zoo Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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