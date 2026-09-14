Brno si na nové hlavní nádraží počká. Stavba začne nejdříve na začátku třicátých let

Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let a zda to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic (SŽ) dostane peníze ze státního rozpočtu.
Na dotaz ČTK tak odpověděl mluvčí SŽ David Kabele. Zároveň to podle něj závisí na etapizaci přestavby celého brněnského uzlu. Definitivně tak pozbývá platnosti termín zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli.
Celkové náklady na přestavbu uzlu už před lety SŽ odhadla na více než 70 miliard korun, s ohledem na inflaci lze očekávat, že spíš porostou.
[clanek:590951]
Přestavba brněnského uzlu je jednou z klíčových infrastrukturních staveb Česka, po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel. Prochází jím velký objem jak osobní, tak nákladní dopravy a hlavní nádraží už dnes kapacitně nestačí stále rostoucím požadavkům dopravců. Roste totiž objem dálkové i příměstské dopravy.
V nedávné minulosti se zvýšil například počet regionálních vlaků směrem do Zastávky, v minulosti rostla četnost spojů ve špičce i do jiných směrů. A ve hře je v budoucích letech také znovuzavedení osobních vlaků do Vyškova, pokud SŽ zvládne pokračovat v modernizaci tratě Brno - Přerov dále směrem k Brnu. Pokud by navíc začala stavba vysokorychlostních tratí, současné nádraží už by takové množství vlaků nedokázalo odbavit.
Loni SŽ vypsala zakázku na projektovou přípravu pro terminál v Černovicích a přestavbu navazujících úseků. Ostatní zakázky na projekty zatím čekají. „V nejbližších týdnech dojde k vypsání tendru pro etapu Horní Heršpice a nové osobní nádraží, řeší se poslední administrativní záležitosti. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku a nároky na zadání jsou proto mimořádně vysoké. Vše zároveň koordinujeme s finančními prostředky určenými pro Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2027," uvedl Kabele. Dosud uváděný termín dokončení v roce 2035 je tak nyní nereálný.
Zpožďuje se příprava stavby vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav, u Rakvic se má napojit na současnou trať. V roce 2021, kdy SŽ poprvé představila podrobnější harmonogram, se počítalo se zahájením v roce 2025. Harmonogram však každý rok upravovala a vždy o rok posunula, takže do zahájení stavby stále zbývaly čtyři roky stejně jako nyní.
„Předpokládané zahájení výstavby vždy reflektuje aktuální stav přípravy daného projektu a také předpokládané možnosti rozpočtu a podmínky spolufinancování projektů z Evropské unie v následujícím programovém období. V případě této tratě máme vydané souhlasné stanovisko EIA a začal výkup pozemků, je hotový předběžný geologický průzkum a pracuje se na předběžném archeologickém výzkumu. Příprava tak zdárně pokračuje, ale ovlivňují ji i faktory, které jsou mimo působnost investora," řekl Kabele. Na webu SŽ je momentálně termín výstavby 2030 až 2035.