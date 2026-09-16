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Spadaná jablka pod stromem lákají škůdce, kteří se rozšíří po celé zahradě. Kdo je sbírá správně, chrání úrodu i na další rok

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I když jsou některé práce na zahradě únavné, jejich zanedbávání vám ve výsledku ještě přitíží. Naučte se, jak naložit se spadanými jablky.
Jak na skladování jablek a hrušek: Chce to vždycky správnou techniku

Jak na skladování jablek a hrušek: Chce to vždycky správnou techniku

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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