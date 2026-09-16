Spadaná jablka pod stromem lákají škůdce, kteří se rozšíří po celé zahradě. Kdo je sbírá správně, chrání úrodu i na další rok

Každý, kdo má v zahradě jeden a více ovocných stromů ví, kolik radosti i práce jejich pěstování v průběhu roku obnáší. Kromě
pravidelného hnojení, prořezávání a ochraně před škůdci přichází pomalu uprostřed léta na řadu sbírání spadaných plodů, a později pak hrabání spadaného listí. I když se jedná o náročnou a často se opakující činnost, jablka byste pod stromem nikdy neměli nechat zahnívat. Proč jablka pravidelně sbírat
Pokud budete jablka sbírat na denní bázi, ve výsledku tím ušetříte spoustu času a celý sběr pro vás bude mnohem méně namáhavý.
Namísto toho, abyste jím trávili dlouhé hodiny, máte za pár minut hotovo a můžete se věnovat svým koníčkům a zábavě. Vyhnete se také spoustě problémů, které přítomnost jablek na trávě způsobuje. Zdroj fotografie: Pixabay Spadaná jablka je rozhodně lepší co nejdříve posbírat, než si zadělat na problémy. Zbavte se přítomnosti škůdců
Rozkládající se plody ovoce také mohou podle tvrzení z webu
iReceptář do vaší zahrady přitáhnout i nežádoucí škodlivé druhy hmyzu. Ty se zpravidla velmi rychle rozmnožují a rozšiřují i do okolního prostranství. Ve výsledku tak budete muset vynaložit mnohem více času a úsilí, abyste zbytek rostlin před jejich útoky ochránili a nepřišli tak o svou budoucí úrodu. Jak naložit se spadanými jablky
V ideálním případě je dobré jednotlivé kusy třídit. Zvlášť do bedýnky ukládejte ty, které jsou jen jemně potlučené, ale jinak v perfektním stavu a do kyblíku pak vyhazujte ty nahnilé nebo plesnivé. Jemně otlučená jablka zpracujte co nejdříve, protože bývají náchylná k uhnívání.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud se vám na záhadě urodilo velké množství jablek, určitě by byla škoda dávat je na kompost – poslouží i jako hnojivo.
Ta špatná vyhoďte do bioodpadu. I když se nabízí, hodit je na kompost, není toto řešení příliš ideální, protože
mohou celou směs znehodnotit a nebo přilákat pozornost hmyzu a dalších zvířat, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali. A podobně lze použít třeba i kávový lógr a další zbytky z kuchyně, jak uvádí web ZahrádkářůvRok.
VIDEO Základní pravidla kompostování – naučte se postup krok za krokem
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři