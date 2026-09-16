HOSPODSKÝ KVÍZ: Máte odvahu ukázat výsledek ostatním? Tohle kolo chyby neodpouštíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Máte odvahu ukázat výsledek ostatním? Tohle kolo chyby neodpouští
Od ledna 2027 končí automatická pětistovka za první dvě děti. Místo ní se bude počítat s fiktivním příjmem...
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