Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Po letní jízdě přichází komornější Divokej Bill. Kapela vyrazí na akustické turné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po letní jízdě s turné Osm divokejch 2026 čeká kapelu Divokej Bill změna tempa. Na podzim se znovu vydají na akustické turné a během listopadu a prosince odehrají koncerty v klubech a kulturních domech napříč Českem.
Divokej Bill

Divokej Bill

Zdroj: Se svolením Divokej Bill
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Roztomilí průzkumníci jsou zpět: Lemurové tmaví objevují nový domov
Roztomilí průzkumníci jsou zpět: Lemurové tmaví objevují nový domov
Tajnosti ze života Kramného za mřížemi: Denní hovory s jednou ženou, zdravotní potíže a velký plán
Tajnosti ze života Kramného za mřížemi: Denní hovory s jednou ženou, zdravotní potíže a velký plán

Petr Kramný (48) už více než deset let žije za zdmi věznice, kde si odpykává 28letý trest za vraždu...

Jakub Štáfek s dredy, Kryštof Hádek i Ondřej Brzobohatý. Šipkaři odhalují první teaser
Jakub Štáfek s dredy, Kryštof Hádek i Ondřej Brzobohatý. Šipkaři odhalují první teaser

Představte si, že máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný, kdo vám může pomoci, je šílený...

Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup
Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup

Dnes se rodina, přátelé a fanoušci loučí s legendárním zpěvákem a textařem Yo Yo Bandu Richardem Tesaříkem....

David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi

Herec David Suchařípa (61) už zřejmě nemohl dál mlčet. Na sociálních sítích se tvrdě pustil do poslance...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.