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CENTRUM o páté: Tělo si pamatuje minulost, psi mají svůj svět a Evropa hledá novou sílu

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Dnešní přehled spojuje několik zdánlivě vzdálených příběhů, které mají společné jedno: pod povrchem se často odehrává něco jiného, než naznačuje první pohled. Platí to pro lidské tělo, zvířecí chování i slavné příběhy a zároveň pro Evropu, která hledá cestu k větší samostatnosti, a českou politiku, kde se znovu otevírá spor o veřejná média.
CENTRUM o páté: Tělo si pamatuje minulost, psi mají svůj svět a Evropa hledá novou sílu

CENTRUM o páté: Tělo si pamatuje minulost, psi mají svůj svět a Evropa hledá novou sílu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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