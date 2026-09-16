CENTRUM o páté: Tělo si pamatuje minulost, psi mají svůj svět a Evropa hledá novou sílu

Tělo může nést stopu toho, čím si prošlo
Výzkum na myších přináší zajímavé vysvětlení, proč může být po výrazném zhubnutí tak těžké váhu dlouhodobě udržet. V tukové tkáni zůstávaly i po zhubnutí změny v imunitních buňkách a v jejich zpracování RNA, které souvisely s horším odbouráváním tuku. U lidí zatím nejde o potvrzený mechanismus ani návod na léčbu, studie ale ukazuje, že návrat na původní váhu nemusí znamenat, že se všechny biologické změny spojené s obezitou okamžitě vrátí do původního stavu.
Pro psa není největší smrad odpudivý, ale zajímavý
Když se pes vyválí v něčem, čemu se člověk vyhýbá obloukem, nemusí tím maskovat svůj pach před kořistí, jak se často tvrdí. Tato teorie nemá přesvědčivý důkaz a vlci se zajímají i o pachy, které s lovem nijak nesouvisejí, například o parfémy nebo motorový olej. Pach může zvířeti přinášet informace o okolí, může sloužit ke komunikaci se smečkou, nebo ho jednoduše přitahuje právě svou novostí a intenzitou.
Zebra nevypadá nápadně náhodou. Její pruhy mají praktický význam
Černobílé pruhování zeber dlouho patřilo mezi biologické záhady. Výzkum postupně ukázal, že významnou roli hraje teplota prostředí a zejména kousavý hmyz, který se v teplejším prostředí více vyskytuje a může přenášet nemoci. Původní představa, že pruhy především ochlazují tělo, přitom při dalších experimentech neobstála. I tady tedy nápadný vzhled zvířete dostává mnohem praktičtější vysvětlení, než jaké by člověk čekal.
Z dětských písniček se konečně nemusí stát váš hudební vkus
Když dětem opakovaně pouštějí pohádky, ukolébavky nebo seriálové znělky, Spotify je dosud mohlo započítat do jejich osobního hudebního profilu a promítnout je do doporučení i do Wrapped. Nová funkce umožní dětskou a rodinnou hudbu z profilu vkusu vyřadit, a to dokonce zpětně.
Z „šatů pomsty“ se po třiceti letech stal aukční předmět
Černé šaty, které si princezna Diana oblékla v roce 1994 krátce poté, co Charles veřejně přiznal nevěru, míří znovu do aukce. Nejde přitom jen o drahý kus oblečení: význam šatů vznikl především díky okamžiku, ve kterém je Diana oblékla, a obrazu, který tím vytvořila. Nyní se model poprvé od roku 1997 znovu draží a odhadovaná cena je až 220 tisíc liber.
Ester Ládová po skandálu změnila celý svůj život
Příběh Ester Ládové ukazuje podobu toho, jak se může během let změnit veřejný obraz člověka. V roce 2004 její erotická minulost vedla ke stažení pořadu Milionový pár z vysílání Novy a následný cejch ji provázel řadu let. Dnes, po výrazné proměně životního stylu, se věnuje vlastnímu podnikání a její život vypadá výrazně jinak než v době televizního skandálu.
Evropa chce být méně závislá na ostatních a hledá nové partnery
Do širšího obrazu změn zapadá i projev Ursuly von der Leyenové o budoucnosti Evropské unie. Ve Štrasburku představila představu silnější a méně závislé Evropy, která se má opírat o ekonomiku, bezpečnost, umělou inteligenci i podporu Ukrajiny. Součástí této vize je také užší spolupráce s Kanadou, která by podle jejího návrhu mohla získat nový typ vztahu s Evropskou unií.
V české politice se znovu otevírá spor o veřejná média
Tomio Okamura oznámil, že koaliční rada bude projednávat harmonogram sněmovního schvalování návrhu počítajícího se zestátněním České televize a Českého rozhlasu. Podle Aktuálně.cz může jít také o politický střet o voliče před volbami, přičemž návrh vyvolává rozdílné postoje uvnitř koalice.
Některé věci poznáváme až ve chvíli, kdy se podíváme pod jejich povrch. U těla to znamená hledat změny, které nejsou vidět na váze, u psa pochopit svět založený na pachu a u zebry zjistit, že výrazný vzor může být především otázkou přežití. Stejně tak se význam šatů, lidí nebo politických rozhodnutí může měnit s časem – a právě proto někdy stojí za to podívat se ještě jednou na to, co už dávno považujeme za známé.