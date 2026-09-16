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Česko přichází zhruba o každý sedmý litr pitné vody. Pomoci mohou technologie

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Dennívýzva
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České vodovodní sítě ročně ztratí desítky milionů kubíků pitné vody. Za rok 2025 to bylo 83,7 milionu m³. Každý sedmý litr vody se tak vůbec nedostane k odběrateli. Obnova vodovodní sítě však postupuje pomalu a při současném tempu by trvala přes 240 let. Zejména malé obce navíc mnohdy nemají dostatek dat o tom, kde k únikům dochází. Pomoci by mohlo chytré měření a propojení údajů z vodoměrů s daty z celé sítě.
Česko přichází zhruba o každý sedmý litr pitné vody. Pomoci mohou technologie

Česko přichází zhruba o každý sedmý litr pitné vody. Pomoci mohou technologie

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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