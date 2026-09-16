Česko přichází zhruba o každý sedmý litr pitné vody. Pomoci mohou technologie

V českých vodovodních sítích se podle Českého statistického úřadu v roce 2025 fyzicky ztratilo 83,7 milionu m³ pitné vody. Každý den tak nedoputovalo k odběratelům přibližně 229 milionů litrů. Oproti roku 2023, kdy ztráty dosáhly 85,1 milionu m³, jde jen o mírné zlepšení. Dlouhodobě se objem ztrát pohybuje přibližně mezi 80 a 85 miliony m³ ročně.
Problém navíc přichází v době, kdy spotřeba domácností znovu roste. V roce 2025 připadalo na jednoho obyvatele v průměru 89,7 litru vody denně, zatímco v roce 2023 to bylo 86,7 litru.
„Když se bavíme o suchu, mluví se skoro výhradně o zadržování vody v krajině. To je ale jen jedna strana mince. Druhou stranou je, že vodou, kterou už máme vyčištěnou a v potrubí, plýtváme. Zhruba každý sedmý litr pitné vody se k odběrateli vůbec nedostane. U některých menších vodovodů přitom ztráty přesahují i 30 %,“ říká Martin Šmíd ze společnosti Servodata, která se věnuje chytrému měření.
Obnova celé sítě by trvala přes dvě století
Rozdíly mezi jednotlivými vodárenskými systémy jsou přitom výrazné. Srovnávací analýza Ministerstva zemědělství za rok 2024 hodnotila 2 243 systémů pokrývajících 98 % trhu s pitnou vodou. U 209 z nich přesahovaly ztráty vody určené k dodání 30 %. Ve 193 případech se vysoké ztráty zároveň pojily s nedostatečnou tvorbou prostředků na obnovu sítě.
Problém se týká především nejmenších obecních vodovodů. Dostatek prostředků na obnovu podle analýzy netvoří 1 997 z celkem 2 243 hodnocených systémů. Každoročně se v Česku obnoví jen 0,41 % délky vodovodních řadů, tedy zhruba 309 kilometrů z více než 75 tisíc kilometrů sítě. Při tomto tempu by kompletní obnova trvala přes 240 let.
Vodárnám mohou pomoci chytré vodoměry
U menších obcí přitom nemusí být prvním krokem drahá výměna potrubí. Důležitou roli mohou sehrát data. Moderní ultrazvukové vodoměry s dálkovým odečtem poskytují pravidelné údaje o spotřebě jednotlivých odběrných míst a automaticky je přenášejí prostřednictvím sítí NB-IoT nebo LoRaWAN.
Samotné měření představuje jen část řešení. Větší přínos však přináší propojení údajů z vodoměrů s informacemi z celé sítě. „Když víme, kolik vody do sítě nebo její části vstupuje a kolik jí odběratelé skutečně spotřebují, můžeme průběžně sledovat vodní bilanci, odhalovat neobvyklé změny a postupně zužovat oblast, ve které může problém vznikat,“ říká Martin Šmíd a dodává: „Pokud k tomu přidáme data o tlaku, průtocích, čerpadlech nebo dalších prvcích sítě, dokážeme problém lokalizovat ještě přesněji. Obec pak může své omezené prostředky směřovat tam, kde mají největší efekt, místo aby rozhodovala jen podle stáří potrubí nebo čekala na havárii.“
Česko v digitalizaci za Evropou zaostává
Chytré měření vody už přitom není žádnou novinkou. Ve světě fungují řádově miliony instalací a v Evropě se prosazuje například v Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku nebo Belgii. V Česku dálkové odečty někteří provozovatelé využívají, jejich zavádění je však zatím pomalé, zejména pak u menších měst a obcí.
Překážkou zůstávají především počáteční náklady spojené s pořízením chytrých vodoměrů, zajištěním jejich konektivity a zpracováním dat. Jednou z možností může být také služba založená na pravidelném měsíčním poplatku, která by obcím umožnila vyhnout se vysoké jednorázové investici.
Chytré technologie tak mohou vodárenským systémům nabídnout především lepší přehled o tom, co se v potrubí skutečně děje. Pro obce s omezenými rozpočty může být schopnost přesněji určit místa úniků cestou, jak rozhodovat o opravách na základě dat a nečekat až na havárii.