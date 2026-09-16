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9 věcí, které tě mohou překvapit v perimenopauze. A návaly horka jsou jen začátek

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Čekala jsi návaly a nepravidelnou menstruaci. Nečekala jsi, že ve tři ráno zíráš do stropu, z ničeho nic tě bolí klouby, jméno kolegyně se schovalo někam za mlhu a močový měchýř se začal chovat jako člověk s vlastním programem.
9 věcí, které tě mohou překvapit v perimenopauze. A návaly horka jsou jen začátek

9 věcí, které tě mohou překvapit v perimenopauze. A návaly horka jsou jen začátek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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